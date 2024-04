Neuvěřitelně to klouzalo, říká po rozstřelu Verstappen

„Neuvěřitelně to klouzalo,“ řekl Verstappen po rozstřelu. „Hodně jsem bojoval s tím, abych dostal teplotu do pneumatik, takže proto bylo prostě velmi těžké udržet auto na trati.“

„Nikdy jsem je nedokázal pořádně zapnout, takže to bylo jako jízda po ledě.“

Kromě toho, že v poslední části rozstřelu pršelo, tak i teplota trati ve srovnání s tréninkem klesla o 10 stupňů.

Verstappen uvedl, že je s výsledkem „docela spokojený“ a že „na suchu vypadáme docela dobře“.

Vzhledem k tomu, že týmy měly na přípravu svých vozů pouze jeden hodinový trénink, Verstappen přiznal, že si není jistý, jak dobře bude jeho vůz fungovat během zítřejšího sprintového závodu na 19 kol.

„Není ideální tady startovat z vnitřní strany, je tu mnohem nižší přilnavost, zleva doprava s tímto jakoby namalovaným materiálem na asfaltu,“ řekl Verstappen.

„Musíme se pokusit o co nejlepší start. Pak to samozřejmě bude ve sprintu docela dlouhý stint na jedné sadě pneumatik, ale díky tomu to bude zase docela zajímavé.“