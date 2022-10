Neuvěřitelná sezóna, říká čerstvý dvojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen

Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Japonska a stal se mistrem světa letošní sezóny formule 1. Pilot Red Bullu tak s předstihem čtyř závodů obhájil loňský celkový triumf.

Nizozemec vyhrál suverénním způsobem deštěm zkrácený závod na Suzuce. Jeho největší soupeři v boji o titul bojovali o druhé místo až do poslední šikany, kdy Charles Leclerc vyjel v souboji se Sergiem Pérezem mimo trať a dojel druhý.

Po závodě byl ale penalizován 5 sekundami za získání výhody jízdou mimo trať a propadl se na třetí místo. Následně vznikly zmatky kolem množství udělených bodů v situaci, kdy nebyla odjeta plná vzdálenost závodu. Nakonec ale bylo oznámeno, že byly uděleny plné body a Verstappen tak má po závodě v Suzuce nedostižný náskok.

„Co říct? Je to samozřejmě neuvěřitelné. Je velmi výjimečné toho dosáhnout tady před všemi lidmi z Hondy a japonskými fanoušky. Neuvěřitelné,“ řekl Verstappen.

Obhajoba titulu byla pro Verstappena dominantnější než loňský ročník, kdy s Lewisem Hamiltonem bojoval o titul až do posledního kola posledního závodu v Abú Dhabí. Také loňské rozuzlení souboje o titul bylo kontroverzní. Letos ale Verstappen vedl průběžné pořadí od Velké ceny Španělska a postupně navyšoval svůj náskok.

„Teď jsem samozřejmě vyhrál mistrovství světa, ale zatím to byla skvělá sezóna. Bylo to neuvěřitelné. Nedokázal jsem si představit, že se to stane po loňském roce, kdy jsme bojovali až do konce a letos jsme měli znovu tak skvělé auto.

„Jsem velmi vděčný všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu. Samozřejmě celý tým, který je tady, ale také v továrnách, neustále tvrdě pracovali. Nikdy jim nechybí motivace zkusit udělat auto rychlejší.“

Verstappen získal svůj druhý titul na okruhu v Suzuce, který patří automobilce Honda. Ta navrhla a postavila pohonné jednotky, které jsou nyní v monopostech red bullu pod názvem Red Bull Power Trains.

„Vyhrát s nimi dvakrát je velmi emotivní. Obzvlášť tady, kde to všichni sledují. Jsem velmi hrdý, že se nám to povedlo právě zde.“