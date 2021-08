Neuměl jsem být normální, říká Ticktum po dalším vyhazovu

Kým je dvaadvacetiletý Dan Ticktum? Potížistou, který neví, co si může a co už si nesmí dovolit? Jen málo lidí z jeho úzkého okolí umí na tuto otázku odpovědět. Faktem je však to, že Brit promarnil svoji pravděpodobně poslední šanci na formuli 1.

Rodák z Londýna byl propuštěn z Williamsu poté, co si během streamování veřejně utahoval z Nicholase Latifiho. Z jezdce, jehož rodina svými penězi pomohla udržet slavnou stáj nad vodou.

K incidentu došlo před maďarskou Grand Prix. Pár hodin poté Ticktum zjistil, že už v jezdeckém programu Williamsu nefiguruje. Jeden z největších talentů tak nyní přemýšlí o nejisté budoucnosti.

„Pořád jsem ve formuli 2,“ rozpovídal se Ticktum na internetovém streamu, ze kterého cituje web racingnews365.com. Britský jezdec hájí barvy stáje Carlin a nevede si nikterak zle. Letos na příklad dokázal vyhrát jeden ze závodů v Monaku a celkově drží čtvrté místo.

„Vše záleží na vůli sponzorů. Moje pokračování v této sezoně závisí na penězích.“

„Jsem realista, takže můžu říct, že se do formule 1 nyní pravděpodobně nedostanu. Takže v roli sponzora bych se ptal, jaký je náš cíl?“

Dvojnásobný vítěz Grand Prix Macaa si po konci u již druhého týmu „královny motorsportu“ naplno uvědomuje svoji těžkou situaci.

„Kromě peněz to vše také záleží na politice.“

„Měl jsem tu hru více hrát. S tím jsem však měl problémy. Neuměl jsem být normální. Naneštěstí jsem trochu svéráz.“

Navzdory nepříznivému vývoji této sezony však Ticktum stále věří, že skrz formuli 2 by si mohl splnit své sny.

„Nevzdávám se. Jsem si jistý, že někde budu závodit. Až to půjde, tak si vyberu kde. Teď ale doufám, že budu moci pokračovat ve formuli 2. Doufám, že když se mi sezona v F2 vydaří, dostanu díky tomu mnohem více možností pro příští rok.“