Neukázněným australským fanouškům hrozí zákaz návštěvy velké ceny

Během Velké ceny Austrálie vniklo neoprávněně několik fanoušků na trať ještě před tím, než závod skončil.

Závěr letošní Velké ceny Austrálie nebyl pouze ve znamení restartů a nehod, ale rovněž problémů s fanoušky.

Organizátoři v Melbourne nedokázali zabránit tomu, aby několik diváků vniklo na dráhu ještě před koncem závodu, což mohlo vyústit ve velmi nebezpečnou situaci. Někteří diváci se dokonce přiblížili odstavenému monopostu Nika Hülkenberga, který byl kvůli systému ERS stále pod elektrickým proudem, takže v případě dotknutí se vozu mohlo dojít k úrazu.

Zástupci australské Grand Prix, kteří kvůli podcenění situace s diváky sami čelili vyšetřování ze strany FIA, nyní informovali o tom, že se chystají proti neukázněným fanouškům zasáhnout. Například tím, že by jim do budoucna neumožnili návštěvu velké ceny.

„Podíváme se na pravomoci, které máme my a policie státu Victoria na základě zákona o velkých sportovních akcích, podle kterého se řídíme," citoval zástupce Velké ceny Austrálie Toma Mottrama web Racingnews365.com.

„Identifikovali jsme pět nebo šest lidí, kteří vstoupili na dráhu neoprávněně a chceme s nimi mluvit. Není to něco, co bychom tolerovali nebo akceptovali. Lidé si musí uvědomit, že to bylo velmi nebezpečné,“ přiblížil manažer okruhu.

„Zjistíme, jaký byl jejich motiv a zda to udělali se zlým úmyslem. Nechtěl bych dělat žádné ukvapené závěry, dokud nebudeme mít možnost si s nimi promluvit,“ dodal Mottram.