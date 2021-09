Netrefil jsem apex o 20 centimetrů, popsal Sainz nehodu v tréninku

Španěl ztratil kontrolu nad svým vozem v nájezdu do klopené 3. zatáčky a narazil bokem do bariéry. Podle Sainze se mu na prašném asfaltu okruhu Zandvoort nevyplatilo vyjet lehce mimo závodní stopu.

„Stalo se to velmi rychle. Nejdřív jsem nevěděl, co se stalo. Pak jsme to zanalyzovali, uklidnil jsem se v hlavě. A po tom, co jsem viděl v kvalifikaci, je jasné, že centimetr mimo závodní stopu je tu méně přilnavosti než v závodní stopě,“ řekl Sainz.

„V tom kole jsem netrefil apex asi o 20 centimetrů, možná jsem najel na prach a myslím, že to stačilo, aby na tomto okruhu došlo k nehodě. Dokázal jsem se z toho ale dostat a v Q3 zajet velmi dobré kolo, které mi umožnilo se téměř kvalifikovat do top 5. Bylo to zrádné, protože jsem byl vždy o jednu až dvě sady pozadu a snažil jsem se to dohnat. V Q3 jsem do toho ale šel a vyplatilo se to,“ dodal Sainz, který obsadil šesté místo.

Leclerc: Opotřebení pneumatik je pro nás stále neznámou

Charlese Leclerca mrzí, že nedokázal porazit Pierra Gaslyho a kvalifikovat se do druhé řady.

„Je škoda, že jsem dnes nedosáhl na čtvrté místo, ale nakonec páté a šesté místo na roštu je pro nás dobrá sobota,“ řekl Leclerc.

„Byli jsme zřejmě až příliš agresivní v nastavení předního křídla pro poslední pokus a v prostřední části okruhu jsem ztratil kontrolu nad zadní částí,“ řekl Leclerc.

„Opotřebení pneumatik je pro nás stále neznámou. Ve volných trénincích jsme neodjeli příliš mnoho závodních simulací, takže zítra se pokusíme to co nejlépe zvládnout. Nejdůležitější bude mít dobrý start, protože tady bude obtížné předjíždět.“