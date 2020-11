Netřeba spěchat. Red Bull možná rozhodne o kolegovi Verstappena až po sezóně

Jezdeckou sestavu Red Bullu pro sezónu 2021 je podle Christiana Hornera možné určit dokonce až po skončení letošní sezóny.

Red Bull dříve naznačil, že situaci vyhodnotí po závodě v Imole, ale tato možnost nyní zřejmě na stole není. Podle Hornera není kam spěchat.

Horner zopakoval, že Albon zůstává prioritou Red Bullu. „Jak celou dobu říkáme, chceme vidět, jak si Alex nárokuje tohle místo,“ řekl Horner.

„Rozdíl spočívá v alternativách, které máme. Ve formuli 1 jsou všechny sedačky obsazené, což nám dává trochu času na to, abychom učinili co nejerudovanější rozhodnutí, které můžeme. Samozřejmě poskytneme Alexovi tolik času a podpory, kolik jen budeme moci a uvidíme, co se stane ve zbývajících třech nebo čtyřech závodech.“

Horner tak naznačuje, že Pérez a Hülkenberg nemohou podepsat s jiným týmem, takže Red Bull má čas.

Oficiálně ještě několik týmů své jezdce nepotvrdilo. Týká se to třeba Mercedesu (Hamilton nepodepsal), Haasu nebo AlphaTauri. Reálně se ale už ví, jak to zřejmě dopadne. U AlphaTauri uvidíme Gaslyho a Cunodu, u Haasu Mazepina a Schumachera.

Na otázku, zda existuje termín, Horner odpověděl: „Nedáváme si na to žádnou konkrétní časovou škálu. Alexova smlouva nám umožňuje učinit rozhodnutí po sezóně.“

„Víme, jaké jsou další možnosti a jak říkám, všechny ostatní sedačky jsou nyní ve formuli 1 obsazené – kromě Mercedesu, ale pochybuji, že se k nám Lewis příští rok připojí.“