Netradiční „sázka“. Pokud Verstappen nezíská titul, dá šéf formule E velkou sumu na charitu

Šéf formule E Jeff Dodds má jasno – Max Verstappen letos získá další titul. Vloni vyhrál 19 z 22 závodů. Je zřejmé, že také letos bude favoritem.

„Pokud se nezraní nebo se nestane něco šíleného, na 99 % tu trofej získá," řekl Dodds v rozhovoru pro TNT Sports.

„Pokud některý z dalších 19 jezdců vyhraje (šampionát F1), dáme 250 000 dolarů na charitu, kterou si vybere jiný jezdec, který vyhraje.“

„Nebyl by to špatný den, kdybychom takovou částku věnovali na charitu, ale podle mě to má to v kapse. Z pohledu fanouška Formule E a Formule 1 vím, že až přijedu do São Paula (na e-Prix), nebudu vědět, kdo vyhraje závod. Samozřejmě budu sledovat F1, až začne sezóna, ale s jistotou vím, kdo bude šampionem. Nemůžete vyhrát 19 z 21 závodů, vrátit se po zimní přestávce na další sezónu a nezískat titul – to si nedovedu představit.“