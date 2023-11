Netflix potvrdil datum premiéry šesté řady Drive to Survive

Nová řada Drive to Survive se na Netflixu objeví už tradičně ke konci února.

Drive to Survive bude mít premiéru 23. února, což si zapamatujete snadno, protože jde o poslední den předsezónních testů. V příštím roce potrvají znovu tři dny a uskuteční se v Bahrajnu, kde se také pojede první závod (2. března).

Obsah jednotlivých dílů samozřejmě neznáme, ale letošní sezóna už tradičně přinesla řadu příběhů. Kromě dominance Verstappena také trochu trápení jeho týmového kolegy Sergia Péreze.

Na začátku sezóny byl Red Bullu nejblíže Fernando Alonso a Aston Martin – šlo o jedno z největších zlepšní v průběhu zimy v historii. Forma Astonu ale postupně uvadla a pomyslný titul černého koně převzal spíše McLaren – ten po nasazení vylepšení v Rakousku zaznamenal velký progres.

Měli jsme také souboj o druhé místo v konstruktérech a to doslova do poslední zatáčky. Oscar Piastri zažil úspěšný debut ve F1. Williams začíná znovu budovat svůj tým. Méně se už dařilo Haasu nebo Alpine. V neposlední řadě se v Abú Dhabí loučil s pozicí šéfa týmu Franz Tost, který by si určitě díl nebo část dílu také zasloužil.