Netflix chystá film z prostředí formule 1: Solidní obsazení, béčková zápletka

Film se má jmenovat jednoduše „The Formula“ a představí se v něm Robert de Niro a herec ze Star Wars John Boyega (na snímku). Datum premiéry samozřejmě zatím určeno nebylo.

Filmů z prostředí motorsportu je jako šafránu, takže srdce fanouška je rádo za každý další. V tomto případě ale bude možná řada fanoušků zklamána zápletkou.

Nebude to o jezdci, který se z chudých poměrů dostal do královny motorsportu nebo o souboji o titul. Půjde o fiktivní kriminální drama o americkém jezdci F1, který se zapletl s mafií, pro kterou musí nyní pracovat, aby zachránil svou rodinu. Hlavní hrdina se nedobrovolně stane řidičem, který se stará o odjezd z místa činu (angličtina pro to má výraz getaway driver).

Pro některé filmaře je formule 1 cokoliv, co má čtyři kola a jezdí rychle, a tak doufejme, že ve filmu uvidíme skutečně monoposty F1 a „nezahrají si je“ formule z Indy Lights apod.

Režírovat a produkovat bude Gerard McMurray. Pro Netflix už natočil například film Burning Sands, který byl nominován na cenu poroty na festivalu Sundance v roce 2017.

Jeho nedávno založená společnost Buppie Productions říká, že „vyvíjí a produkuje zábavné příběhy s postavami tmavé pleti pro běžné filmové a televizní diváky.