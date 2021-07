Nešťastný okamžik, závodní incident, říkají jezdci o nehodě. Masi s názorem stewardu souhlasí

Fernando Alonso tvrdí, že kolize mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem v úvodním kole nedělní Velké ceny Velké Británie byla prostě „nešťastným okamžikem“.

„Je těžké to posoudit zvenčí,“ řekl Alonso. „Vypadalo to dost těsně, Lewis měl vedle Maxe více než půl auta. Lewis se z vnitřní stopy nemohl vypařit. Nemůžete jen tak zmizet. Byl to nešťastný moment závodu, ale podle mého názoru to nebylo nic úmyslného a nebylo tam nic, co by některý z obou jezdců udělal špatně. Byl to nešťastný moment.“

Podobně to vidí také Leclerc, kterého Hamilton předjel v závěru závodu. Monačan viděl kolizi z „první řady“.

„Myslím, že to byl závodní incident. Je docela těžké klást to za vinu jednomu nebo druhému. Samozřejmě tam byl prostor na vnitřní straně. Možná Lewis nebyl úplně na apexu, ale je také pravda, že Max byl na vnější straně dost agresivní. Takové věci se stávají. Myslím, že nejdůležitější je, že Max je nezraněný a v pořádku.“

Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas, který jel v úvodním kole na čtvrtém místě hned za Leclercem, řekl, že se hned na začátku závodu obával, že to pro dvojici na čele dopadne špatně.

„Viděl jsem, jak se během prvního kola perou, trochu jako v sobotu,“ řekl Bottas. „Tušil jsem, že se něco stane, bojovali spolu tvrdě. Takové věci se stávají, je to závodění. Může se to stát, když tvrdě bojujete a nevzdáváte se.“

„Jsem rád, že je Max v pořádku, protože to byl velký náraz. Ale opravdu mám pocit, že Lewis si vítězství plně zasloužil.“

„Když vjedete do rychlé zatáčky a jste bok po boku se svým soupeřem, oba ztratíte přítlak,“ řekl Ricciardo. „V tomto ohledu trpěl zejména Lewis, ale i Max jel také trochu ve špinavému vzduchu. Myslím, že oba vjížděli do zatáčky nažhavení.“

„S ohledem na úroveň přilnavosti tam Lewis vjel příliš tvrdě, a proto sklouzl do Maxe. Bylo to zcela neúmyslné, ale s aerodynamikou těchto vozů prostě musíte dát trochu větší rezervu. Nebudu ale nikoho soudit a říkat, co měl kdo udělat, nebo neměl.“

Podle Masiho rozhodli sportovní komisaři správně

Naopak Michael Masi s rozhodnutím sportovních komisařů souhlasí. „Při pohledu na incident souhlasím se stewardy a s trestem, který udělili,“ řekl Masi.

„Jednou z velkých součástí práce stewardů, která je základem již mnoho a mnoho let, je to, že byste při incidentu neměli brát ohled na následky. Pokud hodnotí incidenty, posuzují samotný incident, jeho podstatu, ne to, co se stane po něm jako důsledek, a to je něco, co stewardi dělají už mnoho let a co jim bylo doporučeno se shora – myslím tím zapojení týmu atd.“

„To je způsob, jakým to stewardi posuzují, protože když do toho začnete tahat následky, je tu spousta proměnných.“