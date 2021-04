Nestálá pravidla kolem limitů tratě jsou podle Sainze pro diváky matoucí

Limity tratě ve čtvrté zatáčce Mezinárodního okruhu v Bahrajnu byly tématem během úvodního závodu letošní sezóny F1. Jezdci byli informováni, že pokud se v kvalifikaci všemi čtyřmi koly dostanou na výjezdu ze zatáčky až za hranici červenobílého obrubníku, bude jim jejich čas odebrán.

V nedělním závodě už piloti mohli využívat i prostor za obrubníkem. Podle Charlese Leclerca bylo rozhodnutí jasně stanoveno, překvapila ho ale změna mezi kvalifikací a závodem.

„Musím být upřímný, nerozumím tomu, proč to bylo (mezi kvalifikací a závodem) změněno. Pro nás bylo to pravidlo jasné, v závodě můžeme vyjet mimo, pokud tím někoho nepředjedeme nebo tak podobně. Skutečně ale nerozumím, proč došlo ke změně. Jednodušší by bylo ponechat pravidla tak, jak byla,“ řekl pilot Ferrari.

Max Verstappen z Red Bullu se v souboji o první místo s Lewisem Hamiltonem v závěru závodu dostal za hranici dráhy ve čtvrté zatáčce. Jelikož svého soupeře předjel jízdou mimo trať, musel na pokyn ředitelství závodu Hamiltonovi první příčku vrátit. Hamilton si následně udržel vedení a zvítězil.

Pochybnosti o nestálých pravidlech vyjádřil také druhý pilot Ferrari Carlos Sainz.

„Pro mě jako jezdce bylo jasné, co bylo a nebylo povoleno. Nechápu ale, proč se to mění ze dne na den. Pro fanoušky a všechny lidi u televize je podle mě také náročné sledovat všechny změny, aby přesně věděli, co se děje,“ řekl Sainz.

Podle Daniela Ricciarda z McLarenu bylo náročné myslet při souboji a předjíždění ještě na limity tratě v tomto místě.

„Je to divná zatáčka, protože je tak velmi otevřená. Ale víte, kde je čára a vy se jen musíte snažit zůstat uvnitř tratě. Ve druhé části kvalifikace jsem vyjel mimo a věděl jsem o tom, takže jsem nebyl překvapen, když jsem slyšel o penalizaci nebo o smazání času. Tady to bylo jasné. Myslím ale, že když závodíte těsně vedle sebe, je těžké vědět, kde jsou limity,“ myslí si Ricciardo.