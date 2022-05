Nesplnil očekávání, zní z McLarenu na Ricciardovu adresu. Ten to bere v klidu

Zak Brown nedávno promluvil o Ricciardovi způsobem, který vyvolal diskuse okolo budoucnosti Australana u týmu.

„Samozřejmě bychom rádi viděli Daniela mnohem blíže Landovi, aby svedli dobrý vnitrotýmový souboj,“ řek Brown pro Sky Sports.

„Daniel se s vozem prostě ještě necítí dobře, snažíme se dělat vše, co je v našich silách. Opět to bylo zklamání, co se týče víkendu. Kromě Monzy (Ricciardova vítězství vloni, pozn. redakce) a několika závodů to obecně tak nějak nesplnilo jeho ani naše očekávání.“

Ricciardo byl v Monaku na Brownova slova pochopitelně dotazován. „Není to nepravdivé, je to v podstatě tak,“ řekl Ricciardo. „Pokud jde o komentáře, neberu je osobně. Moje kůže je opálená, krásná a také silná. Nikdo na mě nebude přísnější než já sám.“

„Nechci se prohánět na desátém nebo dvanáctém místě. Občas to bylo trochu víc určitě testování, pokud jde o snahu dostat se nahoru a dostat maximum z tohoto auta. Ale společně na tom tvrdě pracujeme. Tým to chce, já to chci a prostě na tom pracujeme.“

Ricciardo ještě vzbudil menší rozruch, když naznačil, že během léta budou s týmem řešit jeho budoucnost – reálně by měl mít smlouvu do konce příštího roku.

„Ano, je to jasné. Mám smlouvu do konce roku 2023. Covid u mě způsobil zmatek, takže jsem si jen spletl roky.“

Body jezdců McLarenu