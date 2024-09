Nesmyslné penalizování nedělá z F1 to, proč ji mám tak rád, říká Magnussen

Letos na začátku sezony uplynulo nejen deset let od chvíle, kdy Kevin Magnussen debutoval ve formuli, ale rovněž od momentu, kdy v F1 začal platit tzv. trestný bodový systém. Ten spočívá v tom, že když jezdec nasbírá během 12 měsíců za různé prohřešky (především za nedodržování pravidel či způsobení kolizí) 12 trestných bodů, automaticky dostane zákaz startu v jednom závodě.

Prvním jezdcem, který na tento systém doplatil, byl právě dánský pilot Magnussen, který si „rozhodující" finální dva trestné body připsal v Monze po kolizi s Pierrem Gaslym.

Magnussenovi od trestu nepomohla ani přímluva samotného Gaslyho, který kolizi označil za závodní incident. Že šlo pro Magnussena o příliš tvrdý trest se následně shodli i další jezdci.

„Nevěděl jsem o tom, ale pokud to tak bylo, tak je to hezké,“ prohlásil Magnussen, kterého cituje Autosport, ke komentářům jeho soupeřů.

Také jezdec Haasu je přitom přesvědčen, že by FIA měla být při posuzování podobných situací podstatně mírnější.

„Můj vlastní názor je, že pro F1 není dobré omezovat závodění tímto způsobem. Je špatně, když se sport, který máte tak rádi, mění způsobem, který se vám nelíbí. Mám rád tvrdé závodění a myslím si, že to je velká část krásy motorsportu. Zkrátka souboje na limitu a někdy za ním,“ nechal se slyšet jezdec, který po letošní sezoně v F1 s velkou pravděpodobností skončí.

„V současné době mám pocit, že se trestají směšné věci. Osobně bych jako fanoušek formule 1 rád viděl, aby se tento sport opět otevřel a umožnil skvělé závodění,“ vyzval Magnussen, podle kterého by si F1 měla vzít příklad v zámoří.

„Závodil jsem v IndyCar (v roce 2021, pozn. red.). Sledoval jsem také jejich závody v televizi a myslím, že to tam mají správně nastavené. Mají fantastické závody. Jezdci se k sobě navzájem chovají s respektem. Zůstává jim zodpovědnost v rukou a myslím, že to funguje,“ porovnal stále ještě pilot stáje Haas, jenž se zároveň podivil nad tím, že několik trestných bodů dostal pouze za to, že nedodržel tzv. traťové limity.

„Myslím si, že je to docela hloupost, když člověk vyjede pár centimetrů mimo trať a skončí kvůli tomu se zákazem závodění. To není sport, který mám rád,“ dodal.