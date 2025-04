Nesmysl, ohradila se manželka Neweyho k prohlášení Marka

Amanda Neweyová se ohradila proti slovům konzultanta Red Bullu Marka Helmuta, podle kterého její manžel blokoval přestup Júkiho Cunody do stáje z Milton Keynes.

Amanda Neweyová, manželka jednoho veleúspěšného konstruktéra a čerstvé posily Astonu Martin Adriana Neweyho, se nečekaně ozvala na sociálních sítích poté, co Helmut Marko veřejně prohlásil, že právě její manžel měl mít vliv na rozhodnutí Red Bullu neangažovat Júkuho Cunodu do hlavního týmu.

Poradce Red Bullu Helmut Marko v nedávném rozhovoru uvedl, že Newey měl sehrát důležitou roli v tom, že Júki Cunoda nebyl povýšen z RB (dnešní Racing Bulls) do Red Bullu.

Konkrétně to mělo být z toho důvodu, že Cunoda v roce 2022 během Velké ceny Velké Británie způsobil nehodu se svým kolegou Pierrem Gaslym, která nepřímo znemožnila Maxi Verstappenovi daný závod vyhrát (Nizozemec si tehdy totiž poškodil vůz o úlomky, které zůstaly na dráze). To Neweyho údajně rozlítilo natolik, že se měl postavit proti Japoncově povýšení do „áčkového“ týmu.

Do celé záležitosti však překvapivě vstoupila Amanda Neweyová, která na síti X (dříve Twitter) napsala: „To nedává smysl. Vždyť byl na manažerské dovolené.“

Neweyová tím zpochybnila celou Markovu verzi. Na konci roku 2024, kdy se rozhodovalo o tom, kdo u Red Bullu nahradí Sergia Péreze, totiž Adrian Newey čerpal tzv. garden leave – období placeného volna, které důležitým pracovníkům brání okamžitě přejít ke konkurenci. Těžko si proto představit, že mohl Newey ještě v té době ovlivňovat rozhodnutí Red Bullu.