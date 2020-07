Nesmete koronavir i Drive to Survive? Nikoliv. Natáčet se bude už v Rakousku

Formule 1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) už má na svém kontě dvě řady, které zachytily sezóny 2018 a 2019.

Letos musel být start sezóny odložen a po restartu je počet lidí v paddocku omezený. Jak to bude se štábem Netflixu? Zrušit či odložit natáčení by byla velká škoda a to už jen z toho důvodu, že Drive to Survive je velkou reklamou pro F1 a dokáže zaujmout i lidi, kteří běžně královnu motorsportu nesledují. V Austinu si dokonce vloni pochvalovali, že právě díky Drive to Survive jim stoupl počet prodaných vstupenek.

Podle webu RaceFans se ale bude natáčet už v Rakousku. Samozřejmě za dodržení všech opatření a v omezeném režimu. Dva členové štábu Netflixu se stanou na tento víkend členy „bubliny“ uvnitř McLarenu. Kamera pak bude také u Red Bullu, aby zachytila jeho domácí závod.

Nebudou to ale úplně první záběry pro třetí řadu. George Russell přiznal, že během vynucené přestávky použil kameru, aby natočil záběry ze svého domu, kde závodil ve virtuálních grand prix. Není náhodou, že si Netflix vybral zrovna jeho. Russell se stal neoficiálním šampionem krátké oficiální virtuální sezóny F1.

Foto: Getty Images / Mark Thompson