Neskutečný výsledek, hodnotí Gasly šesté místo ze Silverstone

I když je letošní sezona pro stáj Alpine zatím velmi slabá, závěr její první poloviny přinesl alespoň menší náplast v podobě šestého místa Pierra Gaslyho v Silverstone.

Francouz, který do letošní GP Británie startoval z osmé příčky, v závodě svedl několik zajímavých soubojů, včetně toho s Maxem Verstappenem, a nakonec si dojel pro nejlepší výsledek dosavadního průběhu ročníku 2025.

„Šesté místo je pro celý tým neuvěřitelný výsledek,“ uvedl v tiskové zprávě po závodě v Silverstone Gasly.

„Myslím, že jsme něco takového po trénincích nečekali, takže si všichni (členové týmu, pozn. red.) zaslouží uznání za jejich úsilí. Vše je sladší i díky tomu, že šlo o náš domácí závod,“ připomněl pilot stáje Alpine skutečnost, že tým sídlí přibližně 50 kilometrů od dráhy v Silverstone.

„Na trati jsme svedli několik pěkných soubojů s jezdci, se kterými normálně nebojujeme, ať už to byl Fernando (Alonso), Lewis (Hamilton) a Max (Verstappen), což byla zábava. Bylo to všechno o odhadu rizika, ale snažili jsme se do toho jít,“ dodal Gasly s tím, že se týmu během závodu vyplatilo riskování i sázka na správnou strategii.

O poznání horší neděli než Gasly naopak prožil jeho týmový kolega Franco Colapinto. Argentinec totiž do závodu kvůli problémům s pohonným ústrojím ani neodstartoval.

„Na tento závod jsem se opravdu těšil, takže mě zklamalo, že jsem nemohl vyjet a pokusit se napravit sobotní výsledek v podmínkách, které nabízely spoustu příležitostí,“ prohlásil Colapinto.