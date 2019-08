Neskutečné, říká Albon o přestupu do Red Bullu

Alexander Albon měl původně závodit ve formuli E. Nakonec bude bojovat o pódia a vítězství ve formuli 1. Od Spa ho uvidíme v Red Bullu.

„Dostat tuto obrovskou příležitost je neskutečné,“ napsal Albon na sociálních sítích. „Nemohu vám dostatečně poděkovat za to, že jste mi věřil a umožnili to. Je to velký skok do hluboké vody, ale plavecké šortky mám připravené!“

„Děkuji všem klukům v Toro Rosso a zejména Franzi Tostovi za obrovskou příležitost ve F1 a nikdy nekončící podporu v průběhu celého mého prvního roku. Nyní se soustředím na svůj první závod s týmem ve Spa.“

Foto: Getty Images / Peter Fox