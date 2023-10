Nesedí nám poslední sektor, přiznal Verstappen

Ačkoliv byl nejrychlejší ve všech třech trénincích, v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 našel Max Verstappen přemožitele v jezdcích Ferrari.

Letošní mistr světa z Red Bullu nestačil na Charlese Leclerca o 97 tisícin sekundy. Mezi oba se vešel se ztrátou 67 tisícin ještě Carlos Sainz.

Verstappen navíc čelí vyšetřování za možné zdržování soupeřů v boxech během kvalifikace, za které by mohl klesnout na roštu.

Po kvalifikaci Nizozemec přiznal, že Red Bull ztrácí zejména v posledním pomalém sektoru, který se vine baseballovým stadionem Foro Sol.

„Je to velmi obtížné, jelikož kvůli vysoké nadmořské výšce je tu velmi malá přilnavost, když se pokusíte trochu více zatlačit, strhne vás to,“ řekl Verstappen.

„Myslím, že to se stalo v Q3, kde jsme to zkrátka nedokázali poskládat dohromady, hlavně v posledním sektoru, kde jsme se trápili více, než bychom chtěli. Bylo to ale velmi těsné a závod je dlouhý.“

V neděli bude Verstappen také útočit na nový rekord v počtu vítězství v jedné sezóně. Z 18 závodů jich Nizozemec vyhrál 15.

„Samozřejmě bych rád startoval první, do první zatáčky ale využiju větrného pytle a uvidíme, co se stane.“

Pérez na domácí trati pátý

Pátý čas zajel před domácími fanoušky Mexičan Sergio Pérez na druhém red bullu, když za Leclercem zaostal o 257 tisícin.