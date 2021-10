Nerovnosti v Austinu byly podle Ocona na hranici únosnosti

Opakované prudké nárazy si vyžádaly nejen určité kompromisy v nastavení zavěšení a světlé výšky, aby vozy mohly na nerovnostech jezdit, ale také se podepsaly na stavu techniky.

Red Bull byl nucen opravit prasklinu, kterou objevil na zadním křídle Maxe Verstappena, zatímco řada vozů měla technické problémy, které mohly být způsobeny nerovnostmi. Ocon byl mezi těmi, kteří nedokončili závod.

Estebana Ocona se zeptali, zda jsou podobné nerovnosti pro moderní vůz F1 přijatelné. „Nevím, jestli jsou přijatelné,“ řekl Ocon pro Motorsport.com. „Myslím, že jsou na hranici únosnosti.“

„Jsou na hranici spolehlivosti a myslím si, že pokud půjdou ještě trochu dál, pokud se vrátíme příští rok a bude to další krok, tak auta začnou opravdu čelit problémům.“

„Když jedete pomalu, není to velký problém, ale jakmile začnete jet rychle a jsou to velké zásahy do podlahy, do zavěšení, inženýři začnou vidět červené alarmy a vysoké zatížení.“

„Samozřejmě to není něco, co bychom měli vidět, takže si myslím, že na trati je potřeba pro příští rok provést nějakou práci.“

Ředitel traťového inženýrství Mercedesu Andrew Shovlin připustil, že práce s nerovnostmi nebyla snadná, ale řekl, že jeho tým se připravoval na větší problémy.

„Bylo to docela složité a je velmi těžké říct, jestli to pro nás byl větší problém než pro Red Bull. Myslím, že Red Bull tu měl silnější zadní část, a když se vám přehřívají pneumatiky a takhle poskakujete, přilnavost zadní části vozu je váš přítel. Myslím, že to je oblast, kde jejich auto zřejmě funguje velmi dobře.“

„Byli jsme ale připraveni na větší problémy, pokud jde o nastavení vozu a poškození kvůli nerovnostem, a zdálo se, že se s tím vyrovnává poměrně dobře.“