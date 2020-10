Neprofesionální, hodnotí Kvjat Albonův manévr

9:55 | Peter Sauber dnes slaví 77. narozeniny.

8:45 | Potvrzeno ... Alonso dnes testuje v Barceloně

23:11 | Oliver Askew končí na konci roku u týmu McLaren v IndyCar.

18:17 | Fernando Alonso by měl zítra jezdit na okruhu v Barceloně. Renault s tím dělá tajnosti (nechce to potvrdit ani vyvrátit). Usednout má do letošního vozu v rámci filmovacího dne (max 100 km) a do vozu z roku 2018.