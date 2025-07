Nepřijde mi nijak překvapivé, že si občas dáme kafe, říká Verstappenův manažér o jednání s jinými týmy

„Některé věci, které čtu, jsou opravdu hodně vzdálené od reality,“ řekl Vermeulen pro Formule1.nl. „Dává smysl, že mluvíme i s Totem, stejně jako dává smysl, že mluvíme i s A, B, C a D.“

Vermeulen zdůrazňuje, že on i Verstappen se primárně soustředí na zlepšení výkonnosti vozu RB21. „Na to se soustředíme především. Máme u Red Bullu smlouvu a jsme zavázaní, stejně jako jsme byli posledních jedenáct let. Teď hlavně chceme, aby se vrátil výkon. A to rychle. Max chce ze svého materiálu dostat to nejlepší, ale zároveň si uvědomujeme, že šance na titul už je pryč.“

„Nepřijde mi nijak překvapivé, že si občas dáme kafe, ale teď se z toho vytváří celý mediální cirkus. Na druhou stranu, taková je přece Formule 1.“

„Jednou je humbuk kolem Landa Norrise a Oscara Piastriho, pak kolem Lewise Hamiltona a Ferrari a teď je zase řada na Maxovi a jeho možných výkonnostních klauzulích.“

„Je to jako papiňák – hromadění zpráv a spekulací, které vyvrcholí během víkendu F1, ale neodráží skutečnost.“

Verstappen má smlouvu do roku 2028, ale spekuluje se, že má klauzuli, která mu v určitých případech z Red Bullu odejít. Aktuální verze je taková, že by se klauzule aktivovala, pokud by během letní přestávky nebyl mezi prvními třemi.

„Nevím přesně, odkud to pochází, ale z velké části se to týká výkonnostních klauzulí, které mohou, ale nemusí být během letního období aktivovány.“

„Otázkou zůstává, co se tehdy stane nebo nestane. Možná se nestane vůbec nic. A to by samo o sobě nebylo nikterak zvláštní.“

„Už se v minulosti stalo, že byly výkonnostní klauzule aktivovány a pak se to celé uklidnilo. Ale teď nemůžeme dát stoprocentní jistotu ohledně příštího roku. To nemůže nikdo.“