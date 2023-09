Nepřijatelný kontakt ukazuje, že jezdci staví své zájmy nad tým, říká Stella z McLarenu

Vzájemný kontakt jezdců McLarenu během Velké ceny Itálie formule 1 nenechal chladným šéfa týmu Andreu Stellu, podle kterého je „nepřijatelné“, aby Lando Norris a Oscar Piastri stavěli své zájmy nad zájmy týmu.

Ve 24. kole se Piastri vracel na trať po zastávce v boxech a v první šikaně se dostal v souboji o 10. místo na úroveň svého týmového kolegy Norrise, který byl v boxech dříve.

Piastri byl na vnitřní stopě a v první šikaně škrtl o bočnici Norrisova mclarenu. Ani jeden vůz nebyl výrazněji poškozen a kontakt netrestali ani sportovní komisaři.

Souboj se ale nelíbil šéfovi McLarenu. „Nikdy by nemělo dojít ke kontaktu mezi dvěma vozy McLarenu. Byl tam kontakt, který nezapadá do způsobu, jakým v McLarenu závodíme,“ řekl Stella.

„Důležité je mít jasné parametry toho, co považujete za přijatelné a co za nepřijatelné. Není to věc emocí, je to stejné jako u jiných věcí. Závodění řešíte podobným způsobem. Je jasné, že pro každého pilota je něco více než oni. Je to tým.“

McLaren podle Stelly nemusí nutně okamžitě na kolizi reagovat.

„Musím to zhodnotit. Jako všechny věci to uděláme v klidu. Není nic, co bychom museli naléhavě dělat. Provedeme úpravy, které potřebujeme. Vždy je to zrádné, když vyjíždíte z boxů. Obzvlášť na tvrdých pneumatikách.

„Určitě to mohlo být tak, že se Oscar snažil zjistit, kam by se mohl zařadit, aby udržel svou pozici. Na studených pneumatikách to ale mohlo být o něco obtížnější, než očekával. Mohli bychom dospět k závěru, že to byl jen trochu špatný odhad.

„Oba jezdci si byli vědomi toho, že mezi dvěma mclareny nemůže dojít ke kontaktu a byl to jen problém v provedení.

„Pokud byl kontakt způsoben tím, že došlo k vytvoření tlaku kvůli undercutu (dřívější zastávce Norrise, pozn. redakce), pak máme co hodnotit. Protože to znamená, že jezdci vystavují tým riziku, protože sami sebe upřednostňují. To je nepřijatelné.“

Stejně jako šéf Ferrari Fred Vasseur, jehož jezdci také během závodu na Monze spolu v závěru bojovali o třetí místo, nechává při soubojích volnou ruku svým pilotům i Stella v McLarenu.

„Mojí úlohou je dát jim principy a jasné hranice, v rámci kterých mohou závodit. To je to, co chceme vidět. Bylo vzrušující dnes vidět bojovat Ferrari,“ dodává Stella.

„Pokud jde o to, jak zůstanete v rámci hranic, není na nás, abychom to říkali, protože nejsme jezdci. Ve skutečnosti je to v jejich schopnostech, aby řekli: 'pneumatiky jsou trochu studené, možná si musím nechat větší odstup'. Musí si uvědomit, že neexistuje způsob, jak by měla být hranice překročena.“