(Ne)přestupové léto. Které sedačky jsou ve hře?

Jezdecké sestavy by mohly v příštím roce zůstat relativně stabilní. Smlouvy letos končí několika jezdcům, ale u mnoha z nich se očekává prodloužení.

U mnoha jezdců nevíme, kdy přesně jim smlouva končí. Při oznámení podpisu smlouvy nebo prodloužení tým uvede jen to, že s daným jezdcem podepsal kontrakt, který je víceletý (multi-year). Poté nějaké informace prosáknou, i když jsou neoficiální.

Dobrým příkladem je George Russell. Nevíme, kdy mu smlouva končí. Objevily se spekulace, že s nim vloni Mercedes prodloužil smlouvu do roku 2025, ale oficiálně to neoznámil.

Na konci roku ale zcela určitě končí smlouva Hamiltonovi. Nedávno se objevily spekulace, že Ferrari nabídlo Hamiltonovi smlouvu. Jeho přestup do Maranella nebo konec ve F1 jsou však nepravděpodobné varianty. Jednání s Mercedesem probíhají a už tento týden bychom se měli dočkat oznámení.

Max Verstappen má nejdelší smlouvu ze všech. Končí v roce 2028 a Verstappen už připustil, že by poté mohl skončit. Jeho týmový kolega Sergio Pérez má smlouvu do konce příštího roku. Ve stejnou dobou končí také smlouvy oběma jezdcům Ferrari. Příští rok tak může být zajímavější než ten letošní.

Trochu nejistá je situace třeba u Gaslyho, který má mít také víceletou smlouvu. Podobně na tom má být Albon.

Hodně se spekuluje o De Vriesovi. Údajně má mít smlouvu do příštího roku, ale u Red Bullu spíše záleží na tom, jak se Helmut Marko vyspí, než na papíře. Nelze tak vyloučit De Vriesův konec na konci sezóny a dokonce ani v jejím průběhu. Pokud by k tomu došlo, nahradil by ho zřejmě Liam Lawson. Smlouva končí Cunodovi, ale tam se očekává prodloužení.

U Alfy Romeo se očekává stejná jezdecká sestava. Bottas má mít víceletou smlouvu. V případě jeho čínského kolegy se očekává prodloužení. Podává poměrně dobré výkony a tým uvedl, že je s jezdci spokojený.

Možná nejzajímavější situace bude u Haasu. Smlouva by měla končit oběma jezdcům. Nico Hülkenberg má s ohledem na své výkony poměrně velkou šanci, že mu tým nabídne prodloužení. V případě Kevina Magnussena, který vloni nečekaně nahradil Mazepina, taková jistota zatím není.

Návrat?

Zatímco řada jezdců doufá, že v královně motorsportu zůstane, někteří další zase věří, že se do ní dostanou, nebo se do ní vrátí.

Ve druhém případě čekají na návrat Daniel Ricciardo a Mick Schumacher.

Oba jsou nyní rezervními jezdci dvou velkých týmů. Schumacher si vyzkoušel letošní mercedes při testech pro Pirelli a tým chválí jeho práci na simulátoru. Ricciarda test pro Pirelli v RB19 čeká v Silverstonu.

Mohl by mít některý z nich šanci se vrátit? Větší šance má možná Schumacher a to už jen proto, že Ricciardovi se minimálně vloni příliš nechtělo do některého z menších týmů.

Nešlo by o první případ, kdy se jezdec po přestávce vrátí zpět. Povedlo se to Oconovi nebo Albonovi. Schumacherovy šance jsou ale relativně malé. V případě Alfy Romeo nejspíše zůstane Čou. Návrat do Haasu je nepravděpodobný. AlphaTauri je možnost pouze teoretická. Franz Tost už dříve řekl, že o Schumacherovi uvažoval, ale Marko angažoval De Vriese. Ve hře je v případě italské stáje spíše Liam Lawson.

Poslední a možná jediná možnost je Williams, ale také u něj to zatím vypadá, že zůstane Sargeant.

Kdy jezdcům končí smlouvy?