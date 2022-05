Nepřehánějme, říká Villeneuve o formě Mercedesu. Bottase označuje za překvapení sezóny

Carlos Sainz se před domácími fanoušky roztočil. Stejnou chybu, při které hrál roli vítr, udělal také Max Verstappen. Ten ale dokázal závod vyhrát.

„Sainz v současné době dělá příliš mnoho chyb, zjevně není na úrovni Leclerca,“ napsal Jacques Villeneuve ve svém sloupku na Formule1.nl.

„Musí neustále jezdit na hraně, aby s Charlesem udržel krok. To by se nemělo stát vozu, který může vyhrávat závody a šampionát. Skončil pod stupni vítězů za Mercedesem. Nebyl to pro něj dobrý den.“

„Leclerc bude po svém odstoupení nepochybně také frustrovaný. Zajel mega kvalifikační kolo, pohodlně vedl a nemusel tlačit, dokud se nezdálo, že mu selhalo turbo. Myslím, že tolik problémů se spolehlivostí se objevuje proto, že týmy tlačí na pilu. Mercedes to dříve nemusel dělat, protože měl lepší motor.“

Villeneuve se podíval také na formu Mercedesu. „Myslím, že Mercedes teď také něco našel, protože mohl předjíždět na rovinkách. Ale nepřehánějme –Russell se dostal na stupně vítězů, protože vypadlo Ferrari. Hamilton po incidentu s Magnussenem skončil výše, než očekával. Jeho první reakce, že by po jednom kole raději odstoupil, byla zvláštní. To není jezdec, který chce bojovat, jako by věděl, že proti svému týmovému kolegovi nevyhraje. V závěru, když se dostal dopředu, jsme ale viděli záblesky starého Hamiltona.“

Bottas je jedním z překvapení sezóny

„Valtteri Bottas je pro mě jedním z překvapení letošní sezóny. Jeho závodní strategie byla zvláštní, ale přesto byl silný. Je uvolněný, není pod tlakem a podává dobré výkony. Připomíná mi to Heinze-Haralda Frentzena nebo Giancarla Fisichellu, kterým se také dařilo, když přešli ze špičkového týmu do slabšího. O něco později ukázali, že jsou přece jen připraveni na špičkový tým. Příkladem je i Pérez. U McLarenu to nevyšlo, ale u Red Bullu to teď jde mnohem lépe.“