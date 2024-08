Nepředvádím výkony na úrovni mistra světa, říká Norris. Stále ale věří, že může Verstappena letos porazit

Lando Norris stále věří, že by se mohl letos stát mistrem světa.

Lando Norris říká, že v letošní sezoně zatím „nepředvádí výkony na úrovni mistra světa“, ale stále věří, že může vyzvat Maxe Verstappena v boji o titul.

„S průběhem sezony jsem velmi spokojený, ale prostě bylo příliš mnoho chyb a příliš mnoho odevzdaných bodů,“ řekl Norris, kterého cituje BBC. „Což není úroveň, na které bych měl být, pokud chci bojovat o šampionát a bojovat s jezdcem, jako je Max.“

„V případě týmu samozřejmě,“ řekl Norris o šancích na titul. „Mezi jezdci to máme stále na dosah, ale je to hodně bodů a je to proti Maxovi.“

„Chci být optimistický a říct, že šance stále existují. Vím, že je to hodně a bude to velmi složitá výzva, ale vím, jaký výkon dokážu podat, a když věci klapnou, tak věřím, že je to stále možné.“

Norris uvedl, že ho zklamala řada drobných chyb – zejména na startu a v prvních kolech závodů.

„V první polovině sezony jsem nepředvedl výkon na úrovni mistra světa. Je to jednoduché. Občas se mi to povedlo. V mnoha závodech ano. V průběhu sezóny mě ale zklamaly maličkosti, a to jsou věci, které si nemůžu dovolit. V posledních několika závodech jsem nebyl na úrovni, na které bych měl být.“

Poslední tři závody v Zandvoortu vyhrál Max Verstappen. Jezdci McLarenu ale letos budou patřit mezi favority.

„O víkendu máme na autě pár věcí,“ řekl Norris. „Od Miami jsme vlastně žádný upgrade neměli. Je nejvyšší čas. V dobrém slova smyslu jsme si dali na čas a snažili se věci dobře pochopit. Viděli jsme, že jiné týmy na auto něco nasadily a nefungovalo to, a tomu jsme se chtěli vyhnout.“