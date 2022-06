Neposlouchejte týmy, poslouchejte nás. Jezdci vyzvali FIA, aby řešila poskakování

Nečekaným důsledkem nových pravidel je poskakování. Jeho intenzita se liší okruh od okruhu v závislosti na jeho charakteristice a povrchu. V Baku je opět velkým tématem.

Hodně se v této souvislosti mluví o Mercedesu, ale poskakování trápí více týmů.

Poskakování Přízemní efekt (z angl. ground effect) u vozů vyjadřuje jev, při kterém, když se křídlo nebo podlaha pohybuje blízko u země, vzduch tekoucí úzkou mezerou mezi jejich spodní stranou a zemí proudí rychleji, statický tlak na spodní straně karoserie se snižuje a tím pádem narůstá celková přítlačná síla. Čím je vzdálenost od země nižší, tím více přítlaku vzniká. Samozřejmě vzdálenost od země nesmí být příliš nízká – tehdy se už proudění vzduchu naopak zpomalí až zastaví a generovaný přítlak rapidně klesne.

V pátek hned po začátku musel svůj vůz odstavit Mick Schumacher. Příčinou byl únik vody, který způsobilo podle týmu právě poskakování. Na něj zjevně neexistuje jednoduché řešení. Někdy je to dokonce přímo záhada.

„Z nějakého důvodu jsem měl auto, nebo spíš podlahu, která poskakovala mnohem více než druhé auto se stejným nastavením,“ řekl Sainz o pátku. Podle něj Leclerc takové problémy neměl.

V průběhu pátečního setkání s ředitelem závodů Nielsem Wittichem vyjádřili jezdci obavy z dopadů, které na ně poskakování má. „Dostalo se to do bodu, kdy jsme se na briefingu jezdců na sebe všichni podívali a řekli si, že musíme něco udělat,“ pokračuje Sainz. „Protože jeden závod je v pořádku, ale můžeme takhle jezdit dalších deset let? Pochybuji o tom.“

„Laskavě jsme požádali FIA, aby se na to podívala, aby, řekněme, příliš neposlouchala týmy a místo toho poslouchala nás. Říkali jsme, že se to dostává do bodu, kdy všichni bojujeme, abychom to zvládli.“

FIA už na poskakování jednou reagovala – hned na začátku sezóny dovolila týmům využívat „vzpěry“, které přidržují podlahu. Tým může použít jednu na každé straně (viz obrázek níže) o průměru 5 mm.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

„Potřebujeme něco chytřejšího na zavěšení nebo ve způsobu, jakým jsou vozy provozovány, aby FIA trochu lépe kontrolovala možnost týmů jezdit tak tuze, tak tvrdě.“

„Jsem si celkem jistý, že když se zeptáte dvou nebo tří inženýrů, budou znát odpověď a budou vědět, co se dá udělat, aby se to omezilo a regulovalo. Ale my prostě potřebujeme, aby FIA jednala co nejdříve, protože jinak se to začne hromadit.“

„Nevím, jestli se to dá nazvat nebezpečím, ale je otázka, zda je pro formuli 1 nutné, aby na konci každého závodu bylo 20 jezdců s problémy se zády? Je to spíše otázka, jestli to za to opravdu stojí. Je to nutné, když je možné zavést velmi snadné řešení? Myslím, že ne, není to nutné a všichni, včetně týmů, bychom měli myslet na zdraví jezdců.“

Řešení týmy odmítly

Podle RaceFans se diskutovalo o změně pravidel, která by znemožnila týmům jezdit tak nízko. Změna ale nenašla dostatečnou podporu, a tak nebyla schválena.

George Russell, který je zároveň ředitelem Asociace jezdců grand prix (GPDA) včera varoval, že je „jen otázkou času, než dojde k velkému incidentu“ v důsledku poskakování.

Fernando Alonso, nejzkušenější jezdec na startovním roštu, označil jízdu v současných vozech za „nejhorší za posledních 20 let“.

„Myslím, že je to kombinace. Tato trať byla na rovinkách velmi hrbolatá i se starými vozy, takže se to sečetlo. Bylo několik tratí, jako je třeba Džidda, kde to bylo bez problémů.... nebo Austrálie, tam si nikdo nestěžoval.“

„Změnu pravidel bude velmi těžké odsouhlasit všemi týmy,“ řekl Alonso, „ale ano, přál bych si, aby udělali něco pro mladé kluky – já to ještě pár let vydržím.“

Hamilton si v pátek stěžoval na bolest zad a uvedl, že není možné, aby to takhle bylo čtyři roky, po které budou platit současná pravidla.

„Mohu mluvit za naše dva jezdce – mají problémy a někdy to nedokáže vyřešit ani fyzioterapeut,“ řekl Toto Wolff. „Musíme vidět, jak se to bude vyvíjet. A také pochopit, proč je to v některých autech mnohem tvrdší než v jiných.“

„Pokud budeme posuzovat formuli 1, nemyslím si, že jsou to nejméně pohodlná auta pro řízení, pokud jde o formulový motorsport,“ řekl Mattia Binotto.

„Myslím, že je to pro jezdce bezpochyby výzva, ale přesto si myslím, že se s těmito auty jezdí docela pohodlně. Je to výzva, technická výzva, myslím, že se díváme na sebe, už jsme udělali určitý pokrok a myslím si, že v budoucnu můžeme udělat další. Na nějaké závěry je brzy.“