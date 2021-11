Neporazitelný Hamilton může nasadit nový motor, myslí si Brundle

Jezdec má k dispozici tři motory na sezónu. Pokud nasadí čtvrtý, dostane penalizaci deseti míst. Při nasazení každého dalšího ale už jen pět míst. A to není mnoho, když jezdíte ve voze Mercedes.

Toto Wolff uvedl, že by Hamilton měl sezónu dokončit s „brazilským“ motorem, ale Martin Brundle by nebyl překvapen, pokud by nasadil další. Jedno je jisté. V Kataru se šampionát nerozhodne.

„Tento příběh toho má ještě spoustu před sebou,“ napsal Brundle ve svém sloupku pro Sky. „Mercedesu s jeho současnou formou stojí za zvážení nasazení nového spalovacího motoru pro poslední velké zúčtování.“

„Pokles o pět míst na startovním roštu by mohl stát za to, vzhledem k tomu, že Lewis předjel všech ostatních 19 vozů na startovním roštu, 16 z nich alespoň dvakrát.“

„Máme fakticky tři nové okruhy. V Saúdská Arábii a Abú Dhabí se očekávají vysoké maximální rychlosti. Vzhledem k poklesu výkonu s najetými kilometry, kterým Mercedes v této sezóně trpí, by to dávalo smysl.“

Podle Red Bullu přinesl nový motor Hamiltonovi k dobru 20 koní. Verstappen by mohl také nasadit nový motor, ale efekt by byl nižší – podle Hondy šest až devět koní. Mercedes to popírá a mluví o desetině sekundy na kolo.

„Nový motor a jakékoli tajemství, které Mercedes našel se sníženým odporem vzduchu a vysokými maximálními rychlostmi, učinily Hamiltona téměř neporazitelným.“