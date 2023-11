Neomluvitelný výkon, říká po Brazílii Toto Wolff

Brazílie se Mercedesu nepovedla. Ve sprintu měli sice jezdci černých šípů dobrý start, ale poté odpadli. V závodě to také nebylo dobré. Russell závod nedokončil, Hamilton dojel na osmém místě.

„Neomluvitelný výkon. Na to ani nejsou slova,“ řekl po závodě Toto Wolff pro Sky Sports.

„Tohle auto skončilo minulý a předminulý týden druhé, a ať už jsme s ním udělali cokoli, bylo to hrozné. Lewis to tam přežil, ale George... můžu jen soucítit s těmi dvěma, kteří jeli v tak mizerné věci.“

Z Mercedesu dlouhodobě zní, že letošní vůz je „špičkový“. Ne že by byl tak skvělý, ale je trochu jako nůž stojící na ostří. Není lehké nůž na ostří postavit, když už to dokážete, tak stačí drobný otřes, závan větru nebo kýchnutí a nůž spadne. Je to samozřejmě silný a nereálný eufemismus, ale podobně je na tom vůz Mercedesu a podle Wolffa to Interlagos opět potvrdil.

„Pro příští rok ho musíte lépe vyvinout, protože se nemůže stát, že skončíte na stupních vítězů, máte solidní výkon, jeden ze dvou nejrychlejších vozů, a o sedm dní později jste nikde a skončíte osmí.“

„Tohle auto si vítězství nezaslouží. V posledních dvou závodech musíme zabrat a dostat se z toho. Myslím, že to je to nejdůležitější a uvidíme, co dokážeme v Las Vegas. Je to úplně jiná trať a pak v Abú Dhabí... ale výkon (v Brazílii) byl prostě nedostatečný.“