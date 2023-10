Neobvyklý manévr. Haas smontuje vylepšený vůz v pronajaté garáži mimo okruh

Haas čeká domácí velká cena. Do Austinu veze velký balík vylepšení. Trochu netradičně bude na vozech pracovat mimo okruh.

Haas čeká domácí závod. Tým představil speciální kombinézy, ale pozornost bude upřena spíše na samotný vůz. Haas přiveze velký balík změn.

Jeho přínos by měl být ve dvou směrech – jednak by měl pomoci týmu v letošní sezóně. Stále je o co bojovat. Alfa Romeo po Kataru přeskočila Haas a odsunula ho na předposlední místo v Poháru konstruktérů, čímž ho (průběžně) připravila o nemalé množství peněz. A co si budeme nalhávat, Haas na tom nikdy nebyl ekonomicky příliš dobře.

Na konci pole je to vždy tak trochu loterie. Stačí chaotický závod, pár bodů a vše může být jinak. Haas by se mohl vrátit na osmé místo, teoreticky ale i vyzvat Williams a nebo se naopak propadnout na poslední místo.

Druhým a možná větším přínosem balíčku je „učení se“ pro příští rok. Pravidla se nezmění a Haas má problémy s korelací mezi tunelem a reálnou tratí.

„S každou úpravou data slibovala pokrok, který se nedostavil. Nová koncepce má být v tomto ohledu robustnější,“ řekl Steiner, kterého cituje Auto Motor und Sport.

Jak Haas ví, že nový balík bude lepší, když ho ještě nevyzkoušel na trati? V posledních měsících tým přibral řadu inženýrů od konkurence a to včetně lidí z mistrovského Red Bullu. A ti z vlastních zkušeností hlásili, že některé koncepty přinášejí při simulaci ošidné výsledky a jiné jsou spolehlivější.

Smontují to mimo okruh

Haas přesouvá vozy a díly z Kataru do Austinu. Současně směřují do Texasu nové díly z Evropy. Podle Auto Motor und Sport si Haas prostřednictvím svého bývalého zaměstnance pronajal garáž na dálnici směrem na San Antonio, aby mohl na začátku příštího týdne oba vozy v klidu osadit novými díly. V garáži u trati by se mohli pustit do práce až v úterý. FIA plán schválila. Na okruh v Austinu se pak nové vozy přesunou v průběhu středy.