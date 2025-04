Neobvyklý krok Pirelli. Pro zbytek víkendu snížilo minimální tlak zadních pneumatik

Pirelli stanovuje pro každý závodní víkend určité parametry – zejména minimální tlak. Občas se stane, že po pátečních trénincích dojde k úpravě některého z parametrů.

Obvykle je minimální tlak v některých pneumatikách pro zbytek víkendu zvýšen. Tentokrát ale jdeme opačným směrem. U zadních pneumatik bude tlak snížen z 21 na 20 psi. Podle webu The Race se tak stalo poprvé od roku 2017.

V Bahrajnu je velmi horko. Oproti testům v únoru má trať o 30 °C více. Jezdci si včera stěžovali na nedostatek přilnavosti.



Původní parametry

Foto: Pirelli Původní parametryFoto: Pirelli

Dokonce i časy, které jsme zatím viděli, jsou ve srovnání s testy pomalejší, ačkoliv by to mělo být spíše obráceně. V testech zajel na směsi C3 Carlos Sainz čas 1:29.348. Oscar Piastri vyhrál druhý trénink s časem 1:30.505.

„Od osmé zatáčky se zadní pneumatiky potýkají s problémy. Takže do 14. zatáčky je to výzva,“ řekl šéfinženýr Williamsu Paul Williams.

Většina jezdců si stěžovala na nedostatek přilnavosti. Pokud vůz klouže, tak se pneumatiky zahřívají ještě více a situace se dále zhoršuje.

Stěžoval si i Lando Norris, i když McLaren by na tom měl být nejlépe. Podle telemetrie získali jezdci McLarenu na soupeře nejvíce času po 9. / 10. zatáčce, kde dokázali (na rozdíl od ostatních) své pneumatiky stále udržet v provozním okně nebo v jeho blízkosti.

Není to ale tak, že by po snížení tlaku přišel McLaren o výhodu. Změna by mu naopak mohla pomoci, protože i když na tom byl v jednom kole lépe než soupeři, i on měl problémy.