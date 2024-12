Není žádný plán B, říká Pérezův otec

Christian Horner naznačil nebo spíše přímo řekl, že se Pérez rozhodl skončit. „Loni byl druhý v šampionátu jezdců, vyhrál pět grand prix v našich vozech. Ale po sezóně se zamyslel a minulý týden jsme si sedli a diskutovali o dalších krocích. Rozhodl se, že si dá na chvíli pauzu a v podstatě si vezme volno od formule 1,“ řekl Horner pro Sky Sports.

Je zřejmé, že to tak úplně pravda nebyla. Red Bull si ale musel skutečně s Pérezem sednout a dohodnout se. Na příští a dokonce i přespříští sezónu měl totiž smlouvu. Red Bull ji prodloužil letos v červnu.

Příští rok Péreze ve F1 neuvidíme – snad jedině jako záskok. Mohl by se vrátit v roce 2026? Je to spíše nepravděpodobné. Samozřejmě se už objevily úvahy o jeho spojení s Cadillacem, ale s americkým týmem budou spojováni všichni jezdci, kteří v poslední době z F1 odešli.

Oznámení o Pérezově konci nemohlo přijít v symboličtější dobu. Včera to byly totiž na den přesně 4 roky, kdy Red Bull oznámil, že za něj bude jezdit.

Nyní to ale vypadá, že Red Bull bude pro Péreze posledním týmem ve F1. Naznačil to i jeho otec v rozhovoru pro N+FORO.

„Všechno v životě má svůj začátek a konec a člověk se s tím musí naučit žít. Dnes je to úplný odchod. Neexistuje žádný plán B, neexistuje žádný plán C. Dnes, v tuto chvíli, se uzavírá list ve formuli 1,“ řekl Antonio Pérez Garibay.

„Momentálně se Checo musí soustředit na to, aby si užil svou rodinu, bylo to mnoho let, mnoho obětí a jednou to muselo skončit a ten den je dnes.“

Podle něj se Checo Pérez stal „nejznámějším Mexičanem na celém světě“ a během zbytku roku a v roce 2025 bude muset trávit čas doma a se svou rodinou, protože „prošvihl narozeniny a důležitá data“.

Antonio Pérez Garibay si přeje, aby „jsme brzy měli dalšího velkého mexického jezdce“, jakým byl jeho syn, i když uznal, že „pro dalšího Mexičana bude velmi těžké všechny tyto rekordy brzy překonat“.