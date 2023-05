Není třeba napravovat něco, co funguje, říká Brown k chystané nové Concordské dohodě

Zak Brown souhlasí s tím, že by nová Concordská dohoda měla být podepsána bez zbytečných odkladů. Podle Američana není nutné v nové smlouvě dělat velké úpravy.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

I když současná Concordská dohoda, která upravuje vztahy mezi držitelem marketingových práv (Liberty Media), Mezinárodní automobilovou federací a samotnými týmy, vyprší až na konci roku 2025, začínají se objevovat hlasy o podpisu té nadcházející.

Na začátku května se šéf Liberty Media Greg Maffei nechal slyšet, že by jeho společnost ráda brzy zahájila jednání o nové dohodě a nyní podobnou vizi sdílel i výkonný ředitel McLarenu Zak Brown.

Brown je navíc toho názoru, že nová Concordská dohoda, která mj. určuje přerozdělení zisků formule 1, nemusí být oproti té současné příliš odlišná.

„Myslím, že všechno funguje skvěle,“ řekl Brown, kterého citoval web RacingNews365.com.

„Když se podíváte na kondici sportu, a to z pohledu Liberty Media, deseti závodních týmů plus těch, které chtějí přijít, promotérů, fanoušků a televize, tak bych byl rád, kdyby se podpis nové dohody podařil co nejdříve. Už jen kvůli stabilitě,“ uvedl šéf McLarenu.

„Nemyslím si, že by bylo třeba ke stávající dohodě něco dodávat nebo v ní něco měnit. Docela bych se spokojil s tím, kdyby se vycházelo z té současné,“ prohlásil Brown s tím, že změny, které by nový pakt měl obsahovat, by měly pouze reagovat na postupující digitalizaci.

„Současná dohoda funguje, takže nemusíme opravovat to, co není rozbité,“ dodal americký obchodník.