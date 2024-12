Není to výsledek, v jaký jsme doufali, říká třetí Piastri

Australan dojel závod za Maxem Verstappenem a druhým Charlesem Leclercem.

„Byl to náročný závod. Zdálo se, že vozy vpředu mají velmi podobné tempo a bylo opravdu těžké se jim přiblížit a dostat se vůbec do DRS a následně ještě předjet,“ řekl Piastri.

„Bylo tam pár dobrých momentů s Charlesem a je fajn, že jsme dojeli na stupních vítězů, ale není to výsledek, v jaký jsme doufali. Nejsem si jistý, proč Lando dostal penalizaci, ale byla docela velká. Bude to vzrušující závěr roku. Snad budeme silní, ale k zisku titulu budeme muset udělat vše, co je v našich silách.“

Norris ztratil dobře rozjetý závod

Dlouho se na druhém místě za Verstappenem držel Norris a během druhého restartu závodu se dokonce pokusil i na první pozici zaútočit, ale neúspěšně.

Ve 30. kole se na cílové rovince objevilo zrcátko z Williamsu Alexe Albona a v místě krátce vlály žluté vlajky. Ředitelství závodu ale nechalo závod pokračovat, až v 35. kole přes zrcátko přejel Valtteri Bottas a úlomky z trosek způsobily defekt pneumatik Carlose Sainze a Lewise Hamiltona, v reakci na to vyjel safety car.

Ještě předtím Verstappen hlásil, že Norris při žlutých vlajkách nezpomalil, což potvrdili také sportovní komisaři a udělili mu trest 10 sekund stop&go. Pilot McLarenu se tak propadl na poslední místo, do cíle se přesto dokázal nakonec dostat na bodovanou desátou příčku.

„Upřímně v tu chvíli jsem nevěděl, co jsem udělal špatně. Zřejmě jsem nezpomalil pod žlutou vlajkou. Nejsem idiot, kdybych věděl, že je tam žlutá, zpomalil bych. Nevím, jestli jsem to přehlédl, nebo jsem jen hlupák, ale pravidlo je, že pokud nezpomalíte pod žlutou, následuje trest, takže je to zasloužená penalizace,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Tým mi dnes dal skvělé auto, takže jsem mu vděčný. Jsem zklamaný, že jsem dnes týmu nemohl přivézt body, které si zaslouží. Tým odvádí skvělou práci, zklamal jsem je.“