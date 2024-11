Není to talent, jen štěstí. Dnes ho měl Verstappen, říká Norris

Brit v barvách McLarenu měl v Brazílii jedinečnou šanci výrazně stáhnout náskok Verstappena na čele průběžného pořadí. Do závodu na okruhu Interlagos startoval z první pozice, zatímco Verstappen kvůli nepovedené kvalifikaci a penalizaci za výměnu pohonné jednotky vyrážel až ze 17. místa.

Na startu Norris přišel o vedení, když jej překonal George Russell. Dlouho jezdil na druhé pozici, dokud nezamířil do boxů poté, co se déšť na trati zesílil. K mechanikům zamířili také další jezdci z čelních pozic.

Naopak Verstappen, a také jezdci Alpinu, kteří spolu s ním nakonec vystoupili na stupně vítězů, zůstávali na trati, až se dostali na první tři pozice. V tu chvíli byl závod zpomalen safety carem a následně přerušen kvůli nehodě Franca Colapinta.

Během přerušení závodu mohli všichni tři nasadit nové přechodné pneumatiky, aniž by ztratili svou pozici zastávkou v boxech.

Podle Norrise právě toto rozhodlo o výsledku dnešního závodu.

„Při červené vlajce můžete vyměnit pneumatiky. To udělali ostatní, takže jsme měli jen smůlu. Někdy vám to prostě vyjde,“ řekl Norris, který v cíli nakonec obsadil šesté místo.

„Neudělali jsme nic špatně. Je mi jedno, co lidé říkají, zůstat na trati nebyla správná věc. Závod neměl být zastaven, ale nakonec došlo k nehodě, která způsobila červenou vlajku. Takový je někdy život. Riskujete, jim to vyšlo. Není to talent, je to jen štěstí. My jsme jen měli trochu smůly,“ řekl Brit.

Při restartu závodu Norris navíc na vlhké trati chyboval a ztratil několik míst.

„I já ale udělal několik chyb. Měl jsem auta vlevo i vpravo. Zablokoval jsem zadní kola, vyjel jsem mimo a ztratil jsem dvě pozice. Měl jsem tam trochu smůly, byla to moje chyba.

„Nebyl to pro mě ideální závod. Ale myslím, že pro jezdce, kteří zajeli do boxů a neměli štěstí, bylo dnes čtvrté místo maximem.“

Pilot McLarenu je zároveň vyšetřován za možné porušení pravidel. Start závodu byl poté, co se Lance Stroll roztočil v zahřívacím kole, odložen. Norris z pole position přesto vyrazil spolu se zbytkem startovního pole do dalšího zahřívacího kola, ačkoliv mu to startovací světla nesignalizovala.

Piastri se penalizací propadl

Sedmý cílem projel a osmý byl klasifikován druhý pilot McLarenu Oscar Piastri. Australan dostal v závodě penalizaci deseti sekund za kolizi s Liamem Lawsonem, která mu byla přičtena až v cíli závodu. Ve výsledcích se tak propadl ze sedmého na osmé místo za Júkiho Cunodu.