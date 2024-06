Není to tak, že bychom měli zničehonic špatné auto, říká Horner

Boss Red Bullu poukazuje na to, že se týmy McLaren a Ferrari zlepšily.

I když i nadále Red Bull vévodí oběma šampionátům, jeho dominance není tak výrazná jako ještě nedávno, kdy rakouský tým vyhrával jeden závod za druhým.

Potvrdily to i výsledky posledních tří závodů, v nichž stáj z Milton Keynes oslavila (na své aktuální poměry) pouze jedno vítězství.

„Je to maraton, ne sprint. Očekávali jsme, že nás čeká těžký víkend. Kvalifikace byla náročná, což pak diktovalo i to, kde jsme se nacházeli v závodě. Nic nebereme jako samozřejmost,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner, kterého cituje web RacingNews365, po uplynulé Velké ceně Monaka.

„Naše auto vyhrálo pět závodů, přidalo druhé místo v Miami a vyhrálo dva sprintové závody, takže to není tak, že by se z dobrého auta stalo špatné. Jde jen o to, že tento okruh nevyhovoval našim silným stránkám. Musíme tedy pochopit, jaké jsou naše slabé stránky a jak je řešit,“ konstatoval britský manažer, který rovněž poukázal na zlepšení konkurence.

„Myslím, že McLaren udělal velký krok, nenápadný krok udělalo i Ferrari. Uvidíme, jak to bude v dalších dvou nebo třech závodech, nyní se dostáváme do hlavní části šampionátu. Závody v Montrealu, Barceloně, Rakousku ukáží, jak se věci vyvinou,“ dodal Horner.