Není to tak špatné, jak to vypadá, říká Leclerc

„Pokud mám mluvit za sebe, tak to určitě nebylo perfektní a zvláště pak v závodě,“ řekl Leclerc.

„Musím na své straně udělat řadu zlepšení. Věřím, že jsem se toho v Mexiku hodně naučil. Zvenku je těžké to vidět, ale jde o jízdní styl a tyhle věci. Během závodu jsem si vyzkoušel spoustu věcí a mám jasnou představu, co chci zkoušet tady.“

„V některých závodech jsme měli smůlu. Myslím, že v Soči to mohlo být další vítězství.“ Leclerc připomenul, že došlo k odstoupení Vettela, což si vynutilo virtuální safety car. Mercedesy na tom vydělaly.

„Bylo tam několik ztracených příležitostí, ale nemyslím si, že je to tak špatné, jak to vypadá.“

V Mexiku zase Leclercovi nevyšla strategie na dvě zastávky. „Věřím, že mohu mít lepší vliv zejména na svou strategii. V posledním závodě bylo rozhodně více věcí, které bych mohl jako jezdec udělat, abych pomohl týmu lépe se rozhodnout.“

„Je to součást procesu učení a musím ji překonat co nejvíce a co nejrychleji, abych se pokusil tyto chyby znovu neudělat.“

