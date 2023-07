Není to tak špatné, jak to vypadá, hodnotí Alonso současnou formu Astonu Martin

Fernando Alonso tvrdí, že nálada v týmu Aston Martin je navzdory poklesu formy stále výborná.

Jedním z největších překvapení první poloviny sezony, která uzavřela jedenáctým závodem v Maďarsku, byla jistě forma Astonu Martin.

Britský tým vloni skončil v Poháru konstruktérů na sedmém místě se ziskem 55 bodů, zatímco letos má na svém kontě již 184 bodů a k tomu šest pódiových umístění.

O všechny umístění v první trojce se postaral Fernando Alonso, který v Astonu Martin před sezonou vystřídal Sebastiana Vettela.

Poslední dva závody v Silverstone a na Hungaroringu však britskému týmu příliš nevyšly a zdá se, že se jeho forma postupně vytrácí.

Fernando Alonso se nicméně před GP Belgie, po které bude následovat letní přestávka, nechal slyšet, že v Astonu panuje dobrá nálada, a to navzdory slabším výsledkům z poslední doby.

„Tým je ve velmi dobré náladě. Upřímně řečeno, je to skoro oslava. Vloni jsem přijel do Spa po podpisu smlouvy a po srpnové přestávce a tým byl v šampionátu devátý. Byl za ním jen Williams,“ uvedl Alonso, kterého cituje Autosport.

„Nyní jsme například před Ferrari, což je prostě neuvěřitelné. Od začátku jsme byli rychlí a stále si užíváme všechny dobré věci na tomto voze, nové továrně, nové energii v týmu a všech těchto věcech,“ vypočítal Španěl pozitiva.

„Samozřejmě, v posledních několika závodech jsme klesli. Ale není to tak špatné, jak by se mohlo zdát z otázek na tiskové konferenci. Minulý víkend jsme byli čtyři desetiny od pole position, což je po výkonech v roce 2022 ohromující,“ prohlásil mistr světa F1 z let 2005 a 2006.

„Jsme k sobě však upřímní, musíme se zlepšit. Neskrýváme to, že jsme v posledních několika závodech ztratili výkon. Pracujeme však na tom a tým to posílí,“ dodal pilot Astonu Martin.