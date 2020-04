Není to tak drastické, říká Steiner o plánu omezit silné týmy ve vývoji aerodynamiky

Podle navrhovaného plánu na zajištění větší vyrovnanosti startovního pole by mohly být týmy z čela výsledkové listiny omezovány na vývoji aerodynamiky tak, aby se přestaly stále více rozevírat nůžky mezi špičkou a středem pole. Největším stájím by na příklad mohl být omezen využitelný čas pro testování ve větrném tunelu.

Šéf týmu Haas Günther Steiner poskytl na toto téma rozhovor webu RaceFans, ve kterém doufá, že by takové opatření pomohlo méně majetným týmům k dosažení lepších výsledků.

„Stále se o tom diskutuje. Není to tak drastické, jak to zní. Dává to šanci méně úspěšným týmům dosáhnout nějakých výsledků v souboji s velkými stájemi,“ přemýšlí o návrhu Steiner.

„Myslím, že je to fér. A nezastavuje to vývoj technologie. Formule 1 by stále byla technologickým vrcholem motorsportu.“

V některých šampionátech se běžně používají různé balanční systémy k zajištění větší vyrovnanosti startovního pole. Vytrvalostní mistrovství světa WEC využívalo „Equivalence of Technology“ na pomoc soukromým týmům v boji s Toyotami. Tento systém ale neuspěl, a tak se pro sezónu 2019/2020 přešlo k mnohem tvrdšímu hendikepu za úspěch. Pro různé šampionáty sportovních vozů GT3 je naopak typické nastavování „Balance of Performace“, to ale podle Steinera nelze srovnávat s tím, o čem se diskutuje ve formuli 1.

„Pouze by to dávalo týmům větší šanci na konkurenceschopnost bez omezování výkonnosti, bez využívání balastů a bez zmenšování restriktorů.“

Navrhovaný plán by navíc dle Steinerova názoru umožnil týmům dohnat ztrátu během sezóny, pokud by se před tím dopustily chybného vývojového kroku.

„Ale když jste k ničemu nebo nejste dobrý tým, tak vám to příliš nepomůže,“ dodal svérázný boss amerického Haasu.

Foto: Getty Images / Charles Coates