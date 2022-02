Není to správné. Verstappen kritizuje odvolání Masiho

Michael Masi skončil ve funkci ředitele závodu. Nahradí ho Wittich a Freitas.

„Myslím, že to není správné. Každý se vždy snaží odvést co nejlepší práci, každému se vždy hodí pomoc,“ řekl Verstappen. „Jezdci mají za sebou také celý tým.“

„Pro mě je velmi nespravedlivé, co se stalo Michaelovi – opravdu mu házeli klacky pod nohy.“

„To, že ho takhle vyhodili, je pro mě nepřijatelné. Michaela je mi opravdu líto, protože si myslím, že to byl velmi schopný a dobrý ředitel závodu. Nemám nic proti novým ředitelům závodu, protože si myslím, že jsou to také velmi schopní a velmi dobří ředitelé závodu, ale kvůli Michaelovi mi to bylo opravdu líto a také jsem mu poslal textovou zprávu.“

„Po smrti Charlieho bylo velmi těžké převzít řízení po někom, jako byl on,“ řekl Verstappen. „Měl tolik zkušeností z předchozích let a měl okolo sebe pomocníky. A Michael možná potřeboval jen trochu více. Každý potřebuje zkušenosti.“

„Když se podívám na svůj první rok, byl jsem úplný zelenáč. Jsem teď mnohem lepší, než jsem byl tehdy, a myslím, že pro Michaela by to bylo stejné. Pro mě není správné rozhodnutí, že byl takhle najednou vyhozen. Ale přeji mu všechno nejlepší, ať už přijde cokoli dalšího, a doufám, že to bude lepší než být ředitelem závodů F1.“

Verstappen také kritizoval to, že šéfové týmů mohli během závodu kontaktovat ředitele závodu a dokonce to bylo vysíláno v televizi – tento proces byl v rámci změn už zrušen.

„Lidé hodně mluví o tom, co se rozhodlo v Abú Dhabí, ale dokážete si představit, že by rozhodčí v jakémkoli sportu měl trenéra nebo jeho ekvivalent, který mu neustále křičí do ucha?“

„V první řadě si myslím, že už to, že to F1 umožnila, že mu členové týmu mohli mluvit do rozhodování, bylo velmi špatně. Bylo potřeba, aby se Michael rozhodoval sám. To, že mu někdo křičel do ucha, bylo obtížné.“