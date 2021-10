Není to snadné, říká Giovinazzi o své situaci. Zůstane u Alfy Romeo?

Spekulace okolo sedačky pro týmového kolegu Valtteriho Bottase trochu utichly. Dříve se uvádělo, že by do Alfy Romeo mohl přijít Kuan-jü Čou, Oscar Piastri nebo dokonce Colton Herta. Poslední jméno je zmiňováno zejména z toho důvodu, že tým údajně hodlá koupit Michael Andretti.

Zůstat by nakonec mohl také Giovinazzi. „Určitě to není snadné,“ řekl Giovinazzi o své současné situaci v rozhovoru pro web F1. „Když se na to zeptáte všech jezdců, odpoví vám, že to není snadné. Chcete vědět, co budete dělat příští rok, jestli tady budete, nebo ne.“

„Není to ideální, ale situace je teď pro mě taková a já se budu snažit i pod tímto tlakem udělat maximum.“

„Vždy jsem měl nějaké problémy s tím, co budu dělat v další sezoně. Letos je to stejné. Není to v mých rukou, takže to není moje rozhodnutí. To, co mohu udělat, je přinášet výsledky, být rychlý a pak uvidíme, jak se tým rozhodne.“

Giovinazzi před dvěma týdny v Turecku odmítl v závěru závodu pustit týmového kolegu před sebe.

„Myslím, že je to problém, který občas přijde, přišel už v minulosti, ale abych byl upřímný, nerad bych to komentoval. Rád bych to probral s týmem za zavřenými dveřmi. Není to poprvé a důležité je, že už jsme v pohodě, všechno je v pořádku.“

„Věřím svému týmu, oni věří mně, takže jediné, co je teď důležité, je, abychom získali body. To je to, co chceme, my všichni, a budeme se snažit udělat to nejlepší už tady v Austinu.“

Giovinazziho i Bottase se samozřejmě zeptali také na spekulace ohledně prodeje týmu. Ani jeden nic neví.

„Na to se musíte zeptat Freda. Určitě je to velké jméno, skvělé jméno, ale víc než to nevím. Uvidíme, co se stane, ale není to v mých rukou.“