Není to rozstřel o sedačku, říká Wolff o tomto víkendu

Valteri Bottas už má sedačku pro rok 2021 jistou. Mohl by ho ale o rok později nahradit Russell? Fin dodává dobré výsledky a atmosféra v týmu je také dobrá – především ve srovnání se situací, kdy za Mercedes jezdil vedle Hamiltona Nico Rosberg.

„Vůbec ne,“ řekl Wolff. „Slyšel jsem tuto spekulaci. Je zřejmé, že to nelze označit za přestřelku, pokud jde o jeden nebo dva závody. Tohle vám neposkytne žádná smysluplná data.“

„Pokud se Georgeovi povede dobře, znamená to, že jednoho dne bude v dobrém autě a snad bude závodit o vítězství a šampionáty. Je to ale daleko a on to ví. Musí jen podat solidní výkon a nedělat žádné chyby.“

„Neexistuje žádný rozstřel. Máme plnou důvěru ve Valtteriho a jsme loajální, jak jsme vždy byli. Taková je naše pozice.“

„Víme, že příští rok budeme závodit s Lewisem a Valtterim. Jak to bude v roce 2022, to bude záviset na tom, kam bude směřovat naše vlastní sezóna v roce 22, nikoli na Georgeově vystoupení na oválu v Bahrajnu a (případně, pozn. redakce) ve finále sezóny v Abú Dhabí.“

Bottas sám ve čtvrtek uvedl, že by nebylo dobré, kdyby ho Russell porazil.

„Určitě by to nevypadalo dobře, kdybych měl normální závod a kdyby mě férově porazil,“ odpověděl na otázku RaceFans.

„Tomu se samozřejmě pokusím vyhnout. Snažím se věci proměnit v motivaci a myslet pozitivně. Takhel je moje mysl nastavená na tento víkend.“