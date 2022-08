Není to otázka smůly a také není co měnit, říká Binotto po Maďarsku

„Není to otázka smůly a také není co měnit,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com. „Vždy je to záležitost neustálého učení a získávání zkušeností a dovedností.“

„Dnes je tu určitě něco, na co je potřeba se podívat a pochopit proč. Ale když se znovu podívám na bilanci první poloviny sezony, není důvod, proč bychom měli něco měnit.“

„Myslím, že se prostě musíme zabývat tím, co bylo dnes špatně, musíme to pochopit, a pak to řešit a vrátit se ke konkurenceschopnosti z dosavadních 12 závodů.“

Binotto prohlásil, že Ferrari nemělo v Maďarsku na to, aby vyhrálo bez ohledu na volbu strategie, kdy Leclerc nasadil tvrdé pneumatiky.

Šéf Ferrari byl přesvědčen, že Leclerc si bude moci „odpočinout a relaxovat, aby se po letní přestávce vrátil ještě hladovější“ a pomohl Ferrari posunout vpřed a zotavit se z nedávné špatné formy. Podle něj by se měl „na každý jednotlivý závod díval jako na příležitost vyhrát.“

„Vyhráváme i prohráváme společně. Dnes to nebylo skvělé, ale myslím, že je v nás stále velký potenciál a spousta možností. Musíme se nejprve soustředit na to, abychom pochopili příčiny dnešního dne, vyřešili je a vrátili se ještě silnější.“