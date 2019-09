Není to ono, shodují se u Ferrari

Charles Leclerc (1./2.)

Monačan v posledních třech závodních víkendech pokaždé získal pole position. Zítra bude mít situaci o poznání těžší. Přestože se mu výsledkově ve volných trénincích dařilo, s vozem nebyl příliš spokojen.

„Byl to docela fajn den. Red Bull je dost silný, ale soustředili jsme se na sebe. Z vozu jde vymáčknout o hodně víc. Vyvážení auta nebylo zcela dle mých představ, zejména pak v kvalifikačních simulacích. Závodní rychlost pro změnu vypadala dobře, což je pozitivní.

Na této trati v posledním sektoru docela trpí zadní část vozu. Proto abychom posílili poslední sektor, musíme obětovat trochu rychlosti v prvním sektoru. Najít správný kompromis není snadné.

Celkově jsem ale spokojený. Mercedes je extrémně silný tým, proto potřebujeme makat naplno. Pokud tomu dáme sto procent, třeba budeme pokračovat ve stejné formě jako v předešlých závodech,“ doufá Leclerc.

Sebastian Vettel (3./5.)

Vítěz posledního závodu označil páteční tréninkový den za podivný. Věří však, že se Ferrari dokáže zlepšit.

„Bylo to trochu divné. Zkoušeli jsme různé věci a musíme se rozhodnout, co si necháme a čeho se zbavíme. Red Bull byl silný ráno i odpoledne, hlavně pak ve třetím sektoru.

Myslím, že se můžeme zlepšit, hlavně pak po stránce vyvážení. Kolik času můžeme získat? Těžko říct. Dnes to bylo chvílemi dobré, chvílemi ne. I proto musíme přijít věcem na kloub a pochopit, co se vlastně dělo. Ale celkově jsem spokojen. Auto mělo své světlé chvilky, tak doufám, že si je přenese do kvalifikace,“ řekl Vettel.

