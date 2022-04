Není to normální, říká šéf Astonu o Vettelových nehodách

Pro Vettela byla Austrálie prvním letošním závodem. Úvodní dva podniky vynechal kvůli nákaze covidem.

„V první řadě jsem rád, že Seb je po všech těch incidentech v pořádku,“ řekl nový šéf Astonu Martin Mike Krack pro Motorsport.com.

„Ale myslím si, že pokud má někdo jako on, čtyřnásobný mistr světa, takové problémy, jaké měl tento víkend, není to způsobeno tím, že by nejezdil, protože on s tímto autem už jezdil.“

„Tohle je skutečně něco, na co se musíme podívat. Musíme se podívat, jaké auto mu poskytujeme, jakou zpětnou vazbu od auta dostává, protože mi jistě dáte za pravdu, že dostat se tolikrát mimo trať v průběhu víkendu není normální.“

„A nemyslím si, že to souvisí s tím, že vynechal dva závody. Vždyť v Melbourne několikrát vyhrál. Ví, kde se nachází a má za sebou několik testů s autem.“

Skončí Vettel? „Dokážu si představit, že Vettel v určitém okamžiku ztratí trpělivost, protože ví, jak dlouho trvá, než se z takového dna dostane,“ řekl bývalý jezdec F1 a Vettelův krajan Timo Glock pro Speedweek. „Teď musíme počkat na další závody, abychom viděli, jak se dokáže motivovat a jak se pak rozhodne ohledně své budoucnosti.“

„Myslím, že to není tak jednoduché, že by stačilo říct: ‚Aha, on tam dva víkendy nebyl.‘ U jezdce této třídy si opravdu musíme ověřit, jaké náčiní mu dáváme.“

Krack tvrdí, že Aston Martin ví, proč letos zatím nebyl konkurenceschopný. Zelené monoposty jsou jediné, které letos nebodovaly. A to má tým Lawrence Strolla v dlouhodobějším horizontu ty největší ambice.

„Pokud se vám ve F1 nedaří, je obvykle velmi jednoduché identifikovat příčinu. Důvody, proč se týmům daří a jiným ne, momentálně leží v aerodynamice a hmotnosti vozu. Zatímco děláme pokroky na straně hmotnosti, bojujeme s aerodynamikou. Musíme se na to opravdu zaměřit. Nechci zacházet do úplných detailů, ale příčiny výkonnosti jsou obvykle v této oblasti a u nás je to stejné.“

„Čím lepší aerodynamiku máte, tím je všechno jednodušší, jezdci jsou spokojení, výsledky jsou lepší, takže je všechno jednodušší.“

Krack také zmínil, že Aston Martin má podobně jako ostatní problémy s poskakováním, které ho brzdí.