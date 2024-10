Není to návrat do F1, říká šéf Toyoty. Do F1 chce dostat japonské jezdce

Toyota odešla z F1 na konci roku 2009. Předseda představenstva Akio Tojoda na tiskové konferenci zdůraznil, že nejde o návrat automobilky do F1.

„Ujistěte se prosím, že zítřejší titulky nebudou znít: ‚Toyota se konečně vrací do F1‘. Spíše by bylo skvělé, kdyby titulky a články inspirovaly japonské děti ke snění o tom, že i ony by jednou mohly řídit nejrychlejší auta světa,“ řekl Tojoda na společné tiskové konferenci týmu Haas a Toyoty.

Japonská automobilka skutečně zvolila „minimalistický“ model. Nekupuje tým, nebude (alespoň zatím) stavět pohonnou jednotku. Stala se pouze partnerem Haasu. Mělo by ale jít o trochu jinou formu spolupráce, než jakou měla Alfa Romeo se Sauberem.

Jedním z cílů bude dostat do F1 japonské jezdce.

„I když nejsem profesionální závodník, jsem obklopen mnoha profesionálními závodníky, kterým nevadí jezdit se mnou,“ řekl Tojoda.

„V poslední době jsou mezi nimi jak jezdci, kteří vyrostli s vozem Honda, tak závodníci, kteří již dlouho působí u Toyoty.



„Při rozhovorech s profesionálními závodními jezdci cítím něco.... Je to to, že všichni chtějí řídit nejrychlejší auta na světě. Myslím, že takoví už jezdci jsou.“

„Přitom jsem člověk, který z F1 odešel, takže si myslím, že jezdci o tom přede mnou nikdy nedokázali upřímně mluvit.“

„Letos v lednu jsem přede všemi řekl, že jsem se konečně vrátil k tomu, že jsem obyčejný starší chlap, který miluje auta. Myslím, že někde hluboko v srdci ten obyčejný starší chlap, který miluje auta, Akio Tojoda vždy litoval, že zablokoval – odchodem z F1 – cestu japonské mládeže k řízení nejrychlejších aut na světě.“

„Přesto si troufám dodat, že vzhledem k tomu, že média sledují každý můj krok, stále věřím, že mé rozhodnutí jako prezidenta Toyoty odejít z F1 nebylo špatné.“

„Není to tak dávno, co jsem měl možnost hovořit s ředitelem týmu Komacu.

Pan Komacu je člověk, který si vytyčil velké sny. Za ním však stál jeho otec, který mu vždy umožňoval za těmito sny svobodně jít.“

„Jak pan Komacu, tak i já jsme dospěli ke stejné touze být ‚otcem‘, který umožňuje svým dětem jít za svými sny. Pane Komacu, patří vám můj dík.“

„Všichni současní jezdci Super Formule, jezdci Toyoty i Hondy, vyrůstali jako děti na motokárách. Věřím, že po celé zemi je mnoho dětí, které je obdivují a také jezdí na motokárách. Myslím, že společně s panem Komacu a jeho týmem musíme počet takových dětí zvýšit.“

„Ještě předtím bych se ale rád dočkal dne, kdy za volanty nejrychlejších vozů světa usedne jezdec Super Formule.“

„Pane Komacu, stejně jako všichni členové Hass, těším se na spolupráci s vámi v zájmu japonského světa motorsportu.“

Jezdci i inženýři

„Aktivní role jezdců, inženýrů a mechaniků F1 může dětem poskytnout sny, touhy a cíle,“ řekl Tomoja Takahaši z Toyota Gazoo Racing.

„Pro TOYOTA GAZOO Racing je nesmírně důležité prokázat takovou naději dětem, které budou zodpovědné za automobilový průmysl budoucnosti.“

„Za tímto účelem se TOYOTA GAZOO Racing společně s týmem MoneyGram Haas F1 rozhodly založit nový program rozvoje jezdců, aby kultivovali jezdce, kteří míří na vrchol motorsportu.“

„Konkrétně se tréninkoví jezdci TGR budou účastnit testovacích jízd týmu MoneyGram Haas F1 Team, aby získali zkušenosti s řízením vozů F1.“

„Věříme, že by bylo fantastické, kdybychom díky tomuto partnerství mohli vychovávat jezdce, kteří by si v budoucnu zajistili stálá místa v F1.“

„A tentokrát to nebudou jen jezdci, kteří budou přijímat výzvy. K týmu MoneyGram Haas F1 Team se na vrcholu motorsportu F1 připojí také inženýři a mechanici TGR.“

„Konkrétně se budou podílet na vývoji aerodynamiky závodních vozů F1 s využitím výrobních kapacit společnosti TGR,“ pokračuje Takahaši, podle kterého budou „navrhovat a vyrábět díly z uhlíkových vláken v simulovaných extrémních provozních podmínkách.“

„Prostřednictvím tohoto partnerství se společnost TGR snaží naučit silné stránky týmu MoneyGram Haas F1 využívat data, jako je know-how pro sdílení obrovského množství dat shromážděných během závodů s různými místy po celém světě, jejich okamžitou analýzu a pohotové využití při strategickém plánování závodu.“

„Věřím, že to povede k prvku produktu, jinými slovy k rozvoji lidských zdrojů, které mohou poskytnout zpětnou vazbu pro produkční vozy.“