Není to na stole, říká Porsche o vstupu do F1

V roce 2026 přejde formule 1 na nové pohonné jednotky. Jedním z cílů bylo přilákat nové výrobce – pohonné jednotky budou o něco jednodušší (končí MGU-H), vývoj je omezen pravidly i rozpočtovým stropem a navíc budou používat udržitelné palivo.

Zatím to ale vypadá, že počet výrobců zůstane stejný – do F1 vstoupí Audi ale jako výrobce má skončit Alpine. Samozřejmě mluvíme o roce 2026. V dalších letech by mohli přijít noví výrobci – spekuluje se o General Motors, který spolupracuje s Andrettim, nebo o Hyundai.

Mezi nové výrobce ale nebude patřit Porsche. Automobilka byla hodně blízko vstupu, který měl proběhnout ve spolupráci s Red Bullem. Porsche ale chtělo být spolumajitelem týmu a mít vliv, což se v Milton Keynes nesetkalo s pochopením a před dvěma lety spolupráce skončila dříve, než stihla pořádně začít.

Naposledy působilo Porsche v královně motorsportu jako dodavatel v roce 1991.

„Není to na stole. Momentálně pro nás F1 není úkolem a nevynakládáme na to žádnou energii,“ řekl šéf Porsche pro motorsport Thomas Laudenbach, kterého cituje Autosport.

„Soustředíme se pouze na to, co právě děláme, a když se na to podíváte, máme mnoho různých aktivit. Máme toho dost a jsme nesmírně spokojeni s tím, co děláme.“

„Zabýváme se zákaznickými závody od okruhových dnů, přes GT4, seriály jedné značky až po profesionální závody GT. Kromě toho s naším partnerem Penske závodíme ve dvou nejdůležitějších seriálech vytrvalostních závodů (WEC, IMSA, pozn. redakce).“

„Elektrifikace naší značky je velmi důležitá, takže třetí části je naše angažmá ve Formuli E, což je jediný plně elektrický seriál na vysoké úrovni.“

Ve WEC vozy Porsche letos vyhrály dva závody (týmy Penske a Hertz Jota), takže je Porsche na prvním místě mezi značkami. Ve formuli E pak Pascal Wehrlein získal nedávno titul mistra světa. Porsche jako tým skončilo na druhém místě za Jaguarem.