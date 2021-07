Není to moje silná trať, říká o Hungaroringu Leclerc

„Nemyslím si, že budeme na takové výkonnostní úrovni, jakou jsme viděli v Monaku, ale doufám, že se budeme pohybovat alespoň na čele středu pole, což je reálný boj, který letos svádíme,“ řekl Leclerc. Připomeňme, že v Monaku Leclerc získal pole position, ale do závodu nakonec neodstartoval.

Podle Monačana je důležité být na čele středu pole. Tým bojuje s McLarenem o třetí místo v šampionátu.

„To je nejdůležitější cíl pro tento víkend. Jsme si celkem jistí, že toho můžeme dosáhnout, pokud odvedeme dobrou práci.“

„Pro mě jako jezdce to ale není zrovna silná trať, ale pokusím se odvést co nejlepší práci. Je to velmi obtížná trať, velmi technická.“

„Musíte být velmi uhlazení. Mám tendenci jezdit trochu agresivnějším stylem a vypadá to, že jsem tady v minulosti v porovnání s mými týmovými kolegy trochu více trpěl. Budu na tom pracovat a pokusím se z toho tento víkend vytěžit maximum.“

Leclerc byl v minulém závodě tři kola od vítězství. Hamilton ho ale nakonec předjel a Leclerc dojel druhý. „Samozřejmě to bylo frustrující, protože vítězství bylo tak blízko a přijít o vítězství tak blízko konce bolí. Ale na druhou stranu bylo hodně pozitivní, že jsme byli z hlediska rychlosti na úrovni Mercedesu, zejména v prvním stintu. Druhý stint už probíhal trochu více podle toho, co jsme očekávali. Ale celkově to pro nás byl velmi pozitivní víkend.“