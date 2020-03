Není to levné, je to drahé, říká Racing Point o okopírování Mercedesu

Postavit vůz podobný mercedesu nebylo podle Racing Pointu před letošním rokem možné kvůli nedostatku zdrojů.

Někteří soupeři nejsou spokojeni s postupem Racing Pointu, protože věří, že všechny týmy F1 by měly navrhovat a stavět vlastní auta. Racing Point však říká, že udělal pouze to, co je povoleno v pravidlech.

Technický ředitel Andrew Green uvedl, že rozhodnutí opustit svůj vlastní design a sledovat něco úplně jiného, ​​co už bylo prokázáno jiným týmem jako úspěšné, bylo výsledkem toho, že tým měl k dispozici peníze na podobný krok.

„Nemohli jsme jít touto cestou dříve,“ řekl Green pro Motorsport.com. „Naše ruce byly po mnoho let finančně svázané. Museli jsme přenést obrovské množství dílů z jednoho roku na další. Nebylo možné provést reset, jako jsme to udělali. Neměli jsme finanční zdroje, neměli jsme lidi a neměli jsme ani výrobní schopnosti, abychom mohli udělat to, co jsme udělali teď. Vyžaduje to spoustu změn v infrastruktuře.“

Podle Greena je spolupráce s jiným týmem smysluplná. „Takto jsme pracovali od té doby, kdy jsme spolupracovali s McLarenem na hydraulice převodovky. Od roku 2015 máme převodovku a hydrauliku Mercedesu a tento rok jsme jen mírně rozšířili tuto nabídku.“

V roce 2021 se změní pravidla ale podle Greena budou i nadále existovat nákladové výhody podobného přístupu.

„Můžeme sedět na ocase některých velkých týmů,“ pokračuje. „A proč ne? Pro tým jako my se 400 až 500 lidmi je to skvělé místo.“

