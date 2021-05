Není to konec světa, říká po nehodě ve druhém tréninku Cunoda

Júki Cunoda jede v Monaku poprvé. Další dva nováčci (Schumacher a Mazepin) jeli v ulicích knížectví v roce 2019 ve formuli 2.

Ve čtvrtek jsme viděli několik kontaktů s bariérou. Kromě zkušeného Alonsa šlo také o nováčky. Schumachera odstoupení příliš mrzet nemuselo, došlo k němu až na konci tréninku. Cunoda ale boural dříve a po 11 kolech musel trénink ukončit. Jeho vůz měl poškozené zavěšení.

„Na vjezdu do zatáčky jsem na to příliš tlačil,“ řekl Cunoda. „Myslím, že jsem nakonec ztratil přilnavost. Bylo tam hodně degradace a docela dost prachu kvůli větru.“

„Zcela jsem ztratil zadní část mezi 15. a 16. zatáčkou a šel do zdi. Musel jsem tedy relaci ukončit.“

Cunoda však vidí i pozitiva nebo spíše parametry, kvůli kterým se může připravit lépe na třetí trénink. „Mám další dvě sady měkkých pro sobotu,“ vysvětluje.

„Není to nejhorší případ, není to konec světa. Musím se jen více připravit na sobotu a dát to dohromady.“