Není to Jeho královská Výsost. Chodí na záchod jako my, říká Ralf Schumacher o „nedotknutelnosti“ Hamiltona

Před letní přestávkou se odehrála řada slovních bitev mezi šéfy Red Bullu a Mercedesu. Jedna z nich se samozřejmě týkala kolize v Silverstonu. Red Bullu se nelíbil trest pro Hamiltona, ale ani to, že po závodě oslavoval. Požádal o přezkoumání penalizace, což sportovní komisaři zamítli.

Mercedes reagoval poměrně tvrdým prohlášením: „...doufáme, že toto rozhodnutí bude znamenat konec koordinované snahy vrcholného vedení Red Bull Racing pošpinit dobré jméno a sportovní integritu Lewise Hamiltona.“

„Nechápu to a myslím, že je to škoda, protože bez ohledu na to, kolik má kdo titulů, jsme všichni lidé, můžeme udělat chybu. Pro mě to byla chyba Lewise Hamiltona, která měla samozřejmě velký dopad na Red Bull,“ řekl Ralf Schumacher pro F1 Insider.

Schumacher nepovažuje za problém otevřeně ukázat na někoho prstem, pokud udělal chybu, a domnívá se, že Lewis Hamilton by neměl být zvýhodňován kvůli tomu, kým je.

„Myslím, že je špatné, že o tom nemůžete mluvit otevřeně. Také nevím, jestli je tak špatné, když Lewisovo počínání v Silverstone bylo označeno za amatérské. Lewis není Jeho královská Výsost, je to pořád člověk, který chodí na záchod jako my ostatní.“

„Myslím, že si ve sprintu uvědomil, že v hlavním závodě musí rychle předjíždět. Za to ho nemůžete kritizovat. Závodník má na rozhodnutí pouhou desetinu sekundy. Jakmile se rozhodne, je pozdě. Šlo tedy o chybu v odhadu. Ale takové je závodění.“